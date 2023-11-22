الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رياضة

الزمالك يستقر على ضم الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل لفريق الساق الواحدة

الشاب الفلسطيني
الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل وزيزو، فيتو

استقر مسئولو نادي الزمالك على ضم الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل لفريق الساق الواحدة بالقلعة البيضاء.

وعلمت فيتو، أن إدارة الزمالك قدمت وعدا للشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل بضمه لفريق الساق الواحدة خلال الفترة القادمة.

وكان نادي الزمالك، قد استقبل الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء، لتحقيق طلبه بالتواجد في مقر القلعة البيضاء ومقابلة نجوم الفريق.

 الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل 

وتواجد الشاب الفلسطيني في تدريبات فريق الكرة بنادي الزمالك وحظي باستقبال كبير من جميع  اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

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وحرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة، خلال تواجده في تدريبات الفريق على الحديث مع الشاب الفلسطيني مؤكدا له بأن نادي الزمالك يرحب به في أي وقت، وشدد على دعم النادي دائما للقضية الفلسطينية.

 

وكان الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل ظهر في أحدى اللقطات المسجلة يؤكد أن حلمه هو زيارة نادي الزمالك ومقابلة نجومه المفضلين، ليقوم عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك بالتنسيق مع الجهاز الإداري بالتواصل مع الشاب الفلسطيني من أجل حضوره للنادي ومتابعة مران اليوم والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين والجهاز الفني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي ببداية مشواره بأولي جولات دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية

ويستضيف فريق الزمالك نظيره فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد المقبل فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية 

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".

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