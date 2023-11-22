الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مصر تشارك في أعمال الدورة العادية الـ 120 للمجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو بتونس

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) علي الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في العمل على المشاركة في تنفيذ برامج ومشروعات المنظمات الثلاثة (اليونسكو - الألكسو - الإيسيسكو) على نحو يحقق وجهة نظر جمهورية مصر العربية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

مصر تشارك  في أعمال الدورة العادية الـ (١٢٠) للمجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو بتونس

وفي هذا الإطار، شارك شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) وممثل عضوية  مصر  بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" في أعمال الدورة العادية الـ (١٢٠) للمجلس التنفيذي للألكسو، التى عقدت خلال  يومى  ٢١ و٢٢ نوفمبر الجارى،  بحضور د.محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، أ.هاني بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، وبمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي بالدول الأعضاء بالألكسو، وذلك بمقر المنظمة بتونس.

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المجلس التنفيذي للألكسو يعمل على إنجاز المشروعات التي تصب في صالح الدول الأعضاء بالمنظمة

ومن جانبه، أعرب شريف صالح عن شكره للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، مؤكدًا أن المجلس التنفيذي للألكسو يعمل على المضي قدمًا نحو إنجاز مشروعات المنظمة التي تصب في صالح الدول الأعضاء، موجهًا الشكر للدكتور محمد سمير حمزة المشرف على اللجنة الوطنية المصرية وممثل مصر في المجلس التنفيذي للالكسو سابقًا، لما بذله من مجهودات متميزة من أجل إنجاح عمل اللجنة الوطنية من خلال دورات المجلس التنفيذي والاجتماعات المشتركة مع المنظمة.

وأضاف المشرف على اللجنة الوطنية أن هذه الدورة من المجلس التنفيذي للألكسو تعد ذات أهمية بالغة حيث تضمنت أعمالها مناقشة أهم ما يخص المنظمة العربية فى جميع مجالات عملها من تربية وعلوم  وثقافة وإتصال ومعلومات، فضلًا عن مناقشة الجوانب المالية والإدارية، والقضايا الخاصة بدولة فلسطين، إضافة إلى عرض النسخة النهائية من "تقرير بشأن منتدى الألكسو للأعمال والشراكات 2024، ومشروع الخطة الإستراتيجية للتعاون  الدولي والشراكات وتنوع مصادر التمويل الذاتى للمنظمة، وكذا مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير دور الإعلام والتسويق للمنظمة، كما تم مناقشة رؤية الخطة المستقبلية حول آلية عمل اللجان الدائمة بالمنظمة.

كما ثمن رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات جهود منظمة الألكسو واللجان المنبثقة والمشكلة عن المجلس التنفيذى منذ الدورة الــ 116 إلى الدورة الــ 119  للعمل على إعداد الخطط والإجراءات التى تم إتخاذها للوصول إلى عدد من المشروعات فى شكلها النهائي.

وأشاد د. شريف صالح بحرص الألكسو في إشــراك الدول الأعضاء واللجان الوطنية والتنسيق معها من أجل تحديد الاتجاهات الجديدة لمشاريعها وبرامجها المتعلقة بالتربية والثقافة والعلوم حتى تكون مســتجيبة لمتطلبات سـياقات المستقبل لكافة الدول الاعضاء،  إضافة إلى العمل على وضع رؤية متجددة لتحقيق الأهداف العامة للمنظمة، وذلك تماشيًا مع رؤية المنظمات الدولية للنهوض والتطوير فى جميع مجالاتها وإستراتيجياتها وسياسات العمل الخاصة بها.

وأشار  شريف صالح إلى أن مصر من المقرر أن تشارك منتدى الشراكات المنعقد في ٢٨ يناير ٢٠٢٤، وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص بالشراكة مع منظمة الألكسو من أجل دعم المشروعات المقدمة لهذا الغرض.

جدير بالذكر أن منظمة الألكسو هي إحدى المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية وتضم  ٢٢ دولة، ويتألف هيكلها التّنظيمي من:
(الهيكل التشريعي - الهيكل التنفيذي - الهيكل الفني والإداري -الأجهزة الخارجية).

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