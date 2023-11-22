الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الدقهلية يشهد استلام الدفعة الثانية من مستلزمات رفع كفاءة المعدات (صور)

استسلام معدات في
استسلام معدات في الدقهلية، فيتو

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم استلام الدفعة الثانية من مستلزمات تدعيم ورفع كفاءة المعدات من الكاوتش والبطاريات استعدادا لمجابهة الازمات والكوارث بنطاق المحافظة.

 

 

 

وقال "مختار" انه تم توفير المرحلة الاولي والثانية من الكاوتش والبطاريات لاحتياجات المعدات ورفع كفائتها وتدعيمها بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتكلفة تقديرية 5.5 مليون جنيه

 

واضاف "مختار" ان هناك جهودا مكثفة للحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان علي سلامة عملها بشكل جيد بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل.. 

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وفي ذات السياق اوضح "مختار" ان إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بالمحافظة ما يقرب من  1000 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب ومكنسيات.

 

 

 

وتشمل المعدات  ( 217 سيارة 5 طن قلاب ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - 74 سيارة 10 طن قلاب ماركة مرسيدس وايفكو وميتسوبيشي وفورد - 36 سيارة 20 طن قلاب مرسيدس - 36 سيارة سوزوكي نصف قلاب - 48 مكبس سعة 6 متر و16 متر و20 متر مكعب ماركة ميتسوبيشي ومرسيدس وهيونداي - 47 سيارة كسح سعة 10 متر ماركة مرسيدس ومان - 45 مقطورة كسح سعة 4 متر - 163 جرار ماركة بيلا روس ورماني - ونش 40 طن وونش 20 طن ماركة جروف وليبهير - 2 حفار ماركة دوسان -  17 مكنسيه لكنس الأتربة ماركة بردسون - عدد 30 سيارة اصلاح أعمدة كهرباء ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - عدد 149 لودر زاحف مفصلي  متر و2 متر ماركة قطر بلر وكوماتسو وزاحف ببوكات  3 جليدر ماركة قطر بلير) 

واضاف "مختار" انه تم شراء معدات جديدة خلال ال 4 سنوات الماضية بمبلغ وقدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة شملت معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب واوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية.

 

 

 

ووجه "محافظ الدقهلية "الشكر والتقدير للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتوره هاله السعيد وزيرة التخطيط لدعم المحافظة وأجهزتها التنفيذية بمعدات هندسية متنوعة غير مسبوقة لدعم منظومة النظافة ومجابهة الأزمات والكوارث.. 

ومن جانبه اوضح المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بديوان عام المحافظة ان الدفعة الثانية من مستلزمات الكاوتش والبطاريات التي تم استلامها اليوم لتدعيم ورفع كفاءة المعدات وتشمل اطارات كاوتش للجرارات واللوادر وكذا البطاريات   واشار ان الدفعة الاولي التي سبق استلامها كانت قد شملت اطارات وبطاريات لزوم تدعيم سيارات النقل القلاب حمولة5و10و20 طن وكذا اطارات وبطاريات اللوادر والجرارات والمقطورات لدعم معدات الحملات المكانيكية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن علي مستوي المحافظة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستعداد الكامل لكافة المحافظات لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة علي اي أزمة أو كارثة طبيعية وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن. 

 

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الأزمات والكوارث الحملة الميكانيكية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية النظافة والتجميل أيمن مختار محافظ الدقهلية مجابهة الأزمات والكوارث وزير التنمية المحلية

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