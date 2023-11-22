موقف حرج للأمير هاري في مباراة لهوكي الجليد (فيديو)

جلس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل في مقصورة كبار الشخصيات، بملعب “روجرز أرينا” في فانكوفر بكندا، مباراة لهوكي الجليد، مساء أمس.

ومثلما فعلت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية من قبل، قام الأمير هاري بإسقاط قرص الهوكي في افتتاح مباراة بين فريقي “سان خوسيه شاركس” و“فانكوفر كانوكس”، قبل أن ينضم إلى زوجته في المدرجات لحضور المباراة، التي انتهت بفوز فريق “كانوكس” 3 ـ1 على فريق “سان خوسيه شاركس”.

موقف حرج

وفي تلك الأثناء، تعرض الأمير هاري لموقف اعتبره الكثيرون محرجًا، حيث تأخر في إسقاط القرص بعدما توقف أمام الكاميرات مبستمًا، ما اضطر أحد لاعبي الفريقين لتذكيره بإسقاط القرص.

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هاري نسي إسقاط القرص، فيتو

جاء نشاط دوق ودوقة ساسيكس الرياضي هذا، بعد أيام قليلة من وصول ميجان المفاجئ إلى حدث “فارييتي” النسوي في لوس أنجلوس، للاحتفال بإنجازات المرأة في مجال الترفيه.

يشار إلى أن هاري ليس أول فرد من العائلة المالكة، يقوم بإسقاط القرص الاحتفالي في مباراة لهوكي الجليد بفانكوفر، حيث أدت الملكة هذا الدور في عام 2002، أثناء قيامها بجولة في كندا استمرت 11 يومًا، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

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