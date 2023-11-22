الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

موقف حرج للأمير هاري في مباراة لهوكي الجليد (فيديو)

الأمير هاري وزوجته
الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل في مباراة الهةكي، فيتو

جلس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل في مقصورة كبار الشخصيات، بملعب “روجرز أرينا” في فانكوفر بكندا، مباراة لهوكي الجليد، مساء أمس.

ومثلما فعلت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية من قبل، قام الأمير هاري بإسقاط قرص الهوكي في افتتاح مباراة بين فريقي “سان خوسيه شاركس” و“فانكوفر كانوكس”، قبل أن ينضم إلى زوجته في المدرجات لحضور المباراة، التي انتهت بفوز فريق “كانوكس” 3 ـ1 على فريق “سان خوسيه شاركس”. 

موقف حرج

وفي تلك الأثناء، تعرض الأمير هاري لموقف اعتبره الكثيرون محرجًا، حيث تأخر في إسقاط القرص بعدما توقف أمام الكاميرات مبستمًا، ما اضطر أحد لاعبي الفريقين لتذكيره بإسقاط القرص. 

Advertisements

هاري نسي إسقاط القرص، فيتو

جاء نشاط دوق ودوقة ساسيكس الرياضي هذا، بعد أيام قليلة من وصول ميجان المفاجئ إلى حدث “فارييتي” النسوي في لوس أنجلوس، للاحتفال بإنجازات المرأة في مجال الترفيه. 

يشار إلى أن هاري ليس أول فرد من العائلة المالكة، يقوم بإسقاط القرص الاحتفالي في مباراة لهوكي الجليد بفانكوفر، حيث أدت الملكة هذا الدور في عام 2002، أثناء قيامها بجولة في كندا استمرت 11 يومًا، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الامير هاري ميجان ماركل ملعب “روجرز أرينا” مباراة لهوكي الجليد كندا الملكة الراحلة إليزابيث الثانية قرص الهوكي دوق ودوقة ساسيكس

مواد متعلقة

عودة ميجان إلى السجادة الحمراء بدون الأمير هاري (فيديو)

هاري كين يدافع عن أداء منتخب إنجلترا أمام مالطة في تصفيات يورو 2024

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن الهدنة الإنسانية مع الاحتلال الإسرائيلي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تامر حسني لجمهوره: إنت مبتصليش ليه؟!

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

موعد مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق في بطولة أمم أفريقيا للكبار

كتائب القسام تعلن استشهاد أحد قادتها على الحدود اللبنانية

أول تحرك لـ حسن نصر الله بعد الاتفاق على الهدنة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

Advertisements

منوعات

المزيد

موقف حرج للأمير هاري في مباراة لهوكي الجليد (فيديو)

عمرها 99 عاما، أول ميدالية ذهبية بريطانية

ناخبون أمريكيون يرفضون ترشح ترامب للرئاسة في 2024

لحظة مقتل ممثلة روسية على المسرح في قصف أوكراني (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023

المزيد

انفوجراف

أنشيء في 2014 ويحاصره الاحتلال من كل جانب.. معلومات عن المستشفى الإندونيسي في غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية