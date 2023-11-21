حبس 3 متهمين لاستدراجهم صاحب محل وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية حبس شخصين وسيدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات استدراجهم صاحب محل وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة لوجود خلافات سابقة بينهم فى البساتين.



تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (مالك محل هواتف - كائن بدائرة القسم)، بقيام (سيدة وشخصين) باستدراجه لشقة كائنة بدائرة القسم، وإجباره على توقيع عدد (٢) دفتر إيصالات أمانة على بياض كرهًا عنه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة"، واحتجازه داخل الشقة، ثم توجهوا للمحل خاصته المشار إليه وقاموا بسرقة عدد (١٤) هاتفا محمولا.

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وبالانتقال صحبة المُبلغ للشقة محل ارتكاب الواقعة أمكن ضبط المشكو فى حقهم (عامل وزوجته "ربة منزل" – شقيق الأول – مقيمون بدائرة القسم).



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود خلافات سابقة بينهم، كما تم بإرشادهم ضبط الإيصالات المُشار إليها بتوقيع المجنى عليه والهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكن أحدهم، وكذلك السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.