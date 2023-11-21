تهريب نقد أجنبى وتزوير مستندات أبرزها، أمن المنافذ يحرر 30 قضية متنوعة بالموانئ
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
قطاع أمن المنافذ يحرر 30 قضية متنوعة بالموانئ
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة ضبط 30 قضية تهريب النقد الأجنبى وتزوير المستندات والهجرة غير الشرعية ومجال الأمن العام،2157 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 212 حكما قضائيا متنوعا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جدير بالذكر بأن قطاع أمن المنافذ يضطلع بتنفيذ العديد من المهام الشرطية والتى أبرزها:
1- توسيع مفهوم التخطيط الأمني للمنشآت الواقعة بجانبى القناة بما يجابه أى إحتمالات طارئة أو أعمال تخريبية وكفيلًا بتحقيق المواجهة الفعالة والناجزة بوضع تصورات سابقة مدروسة تراعي كل الإحتمالات وسيناريوهات التعامل معها.
2- وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للوزارة فى مجال تأمين الموانئ المصرية بأنواعها.
3- مراقبة تنفيذ هذه الخطة ومتابعة نتائجها واقتراح ما يتعين له من تعديلات عليها.
4- مراقبة قيام أجهزة القطاع المختلفة بواجبها والتأكد من إشرافها على كافة الأجهزة التابعة.
5-وضع ضوابط أمن النقل بالموانئ ( الجوية – البرية – البحرية – النهرية ) لبعض الاعتبارات الهامة التي يتم تنفيذها فى ضوء صدور المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ودخولها حيز التنفيذ الإجباري بجميع الموانئ واتخاذ بعض الإجراءات التنسيقية مع سلطات النقل البحري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
مهام قطاع أمن المنافذ
تأمين الركاب والأمتعة والبضائع الصادرة والواردة
تأمين الأسوار ومناطق الاقتراب والمنشآت والأهداف الحيوية
تأمين وسائل الانتقال المختلفة
التأمين ضد أخطار المفرقعات والشراك الخداعية
إصدار تصاريح دخول الموانئ والمراقبة الأمنية للعاملين بها والمترددين عليها
تلقى البلاغات الهامة من الهيئات والأفراد والرد عليها
التأمين في حالات الطوارئ والأزمات ومواجهة أي حالات للخروج على الشرعية
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.