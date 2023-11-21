الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رياضة

خالد جلال يطلب الدعاء لوالده

خالد جلال، فيتو
خالد جلال، فيتو

 مازال خالد جلال المدير الفني للفريق لفريق نادي فاركو متواجدا بالقاهرة لليوم الثاني علي التوالي بعيدا عن معسكر الفريق للتواجد بجوار والده الذي يعاني أزمة صحية شديدة ألمت به مؤخرا. وطلب مدرب فاركو من جمهوره ومحبيه الدعاء لوالده في ظل الحالة الصحية الحرجة التي يمر بها.


وفي وقت سابق..جدد مسئولو نادي فاركو الثقة في  الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال رغم تراجع النتائج مؤخرا والهزيمة من الجونة وبلدية المحلة في آخر مباراتين رغم تحقيق المدرب انتصارا مثيرا على حساب الإسماعيلي في أول مباراة يظهر فيها.

ومنح مجلس إدارة فاركو الفرصة للمدرب حتى نهاية 2023 وتحديدا مع التوقف الدولي الذى يبدأ في الثاني من يناير المقبل استعدادا لمشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.


ووجه خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو تحذيرات شديدة للاعبين من الاستسلام للإيقاع البطىء في مباريات الفريق الأول، بعدما تلقى فاركو هزيمتين في آخر جولتين من بطولة الدوري.

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فاركو يفسخ عقد عمرو وردة 

عمرو وردة، قرر مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز يشار، إنهاء التعاقد مع عمرو وردة، لاعب الفريق، بعد أقل من شهرين على ضمه، بسبب انقطاعه عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وجاء قرار مجلس إدارة فاركو بفسخ التعاقد مع عمرو وردة بناء على توصية من الجهاز الفني للفريق تحت قيادة خالد جلال.

وغاب عمرو وردة عن تدريبات فاركو، منذ قدوم خالد جلال، الذي تولى المسئولية خلفا للمدرب البرتغالي برونو روماو، خاصة بعد تصريحات جلال حول ضرورة زيادة تركيز اللاعب حتى يشارك في المباريات، وهو ما أغضب اللاعب الذي انقطع عن التدريبات.

 

 

وكان نادي فاركو أعلن رسميا يوم 20 سبتمبر الماضي التعاقد مع عمرو وردة، لاعب منتخب مصر السابق، بعد رحيله عن الرجاء المغربي بفسخ التعاقد.

وكتب نادي فاركو على حسابه بموقع فيس بوك: عاشق الإسكندرية يرفض الجميع ويعود إلى أرض الوطن من أجل فاركو.

 

الرجاء المغربي يفسخ عقد عمرو وردة

وأعلن نادي الرجاء المغربي المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، فسخ “الارتباط بين النادي واللاعب المصري عمرو وردة ” بناء على طلبه.

وتعاقد الرجاء مع لاعب الوسط البالغ عمره 29 عامًا قبل نحو أسبوعين بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وقال الرجاء عبر صفحته على موقع فيسبوك “تم مساء فسخ الارتباط بين النادي واللاعب عمرو وردة نزولًا على طلب الأخير لأسباب نفسية وشخصية”

وتابع “في هذا الصدد وحماية لمصلحة النادي من جراء قرار اللاعب فقد اتفق الطرفان على أن يدفع اللاعب الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد من أجل رحيله دون متابعة قانونية”.

واحتل الرجاء المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي ليبتعد عن المشاركة القارية الموسم المقبل.

 

 

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