الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

أحمد عبد الرؤوف بعد الفوز على فاركو: سيناريو مباراة الاتحاد كاد يتكرر

أحمد عبد الرؤوف،
أحمد عبد الرؤوف، فيتو

الدوري المصري، تحدث أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة عن فوز فريقه على فاركو في الدوري الممتاز.


وقال أحمد عبد الرؤوف في مداخلة مع برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "سيناريو مباراة الاتحاد كان سيتكرر أمام فاركو، المباراة كانت جيدة بالنسبة لنا كنتيجة وترتيب في الدوري.


وتابع: "فريق بلدية المحلة هو الوحيد الذي يخوض مبارياته في الرابعة عصرًا بشكل مستمر، وتحدثت مع لاعبي البلدية بين الشوطين على ضرورة التنظيم في الملعب أمام فاركو، وشخصية الفريق ستكون أقوى مع استمرار المباريات".

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وأوضح: "الدوري في الموسم الحالي هو الأقوى، أي فريق قادر على الفوز على أي فريق، نسبة التهديف مختلفة عن الموسم الماضي، وجودة اللاعبين في الخط الهجومي بكافة الفرق مختلفة وقوية للغاية.
وأكد: "مواجهة الزمالك بالنسبة لي مثل أي مواجهة، مثل مواجهة الأهلي وفاركو وإنبي واي مباراة، أنا جزء من منظومة تعمل، أي مباراة سنلعبها هي تضيف لتاريخي واسمي التدريبي وستكون مثلها مثل أي فريق سنواجهه ونعمل له حساب".

 

بلدية المحلة يفوز على فاركو


الدوري المصري ، فاز بلدية المحلة على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الفريقين بملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

وتقدم حسام أشرف بأول الأهداف للبلدية من ركلة جزاء قبل أن يضيف إسلام مروزق ثاني الأهداف قبل أن يسجل أبو بكر نداي بالخطأ في مرماه ثالث الأهداف.

وفي الشوط الثاني نجح فاركو في تسجيل هدفين عن طريق شكري نجيب وأحمد شريف.

وارتقى بلدية المحلة للمركز التاسع برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة فيما تجمد رصيد فاركو عند 4 نقاط في المركز الخامس.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب الترسانة استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم 8 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

الزمالك يبدأ استعداداته غدا لمواجهة بيراميدز فى كأس مصر

 

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