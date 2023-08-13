عمرو وردة: فضلت الرجاء المغربي على عروض أوروبية

كشف عمرو وردة لاعب نادي الرجاء البيضاوي المغربي أنه فضل الانضمام للفريق على عدة عروض من أوروبا تلقاها مؤخرا في الصيف الحالي.

تصريحات عمرو وردة

وقال وردة في لقاء أذاعته الصفحة الرسمية لنادي الرجاء عبر موقع فيسبوك إنه لم يتحدث في أي أمور مالية خلال التفاوض مع محمد بودريقة رئيس النادي المغربي.

وأشار إلى أنه فخور باللعب للرجاء صاحب الاسم الكبير في قارة أفريقيا والعالم، موضحا أنه جاء لمساعدة زملائه لتحقيق النتائج المميزة في الموسم الجديد.

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وأضاف: "الرجاء له تاريخ كبير والفرق العريقة المميزة تعود سريعا إذا تعرض لأي كبوة، وهدفنا إعادة الرجاء لمكانته الطبيعية في أفريقيا والتتويج بالألقاب القارية".

ووجه وردة رسالة لجماهير الرجاء مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه من أجل تحقيق الانتصارات مع الفريق.

وأعلن الرجاء المغربي السبت رسميا انضمام عمرو وردة في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليماسول القبرصي.

ونشر الرجاء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لعمرو وردة قال خلاله: "كازابلانكا كل مكان فيها يروي أسطورة، مدينة تتنفس كرة".

وواصل "فيها الشغف والفرحة لكن عندما تصل لها تعرف أن اسمها الدار الخضراء".

كشف محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء المغربي، عن حسم ناديه الاتفاق مع المحترف المصري عمرو وردة، للانضمام لصفوف النادي المغربي لمدة موسمين.

قال بودريقة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، إن عمرو وردة ينتظر إنهاء تأشيرة السفر إلى المغرب من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.

ولفت إلى أن الرجاء المغربي لم يفقد الأمل في ضم محمود صابر من بيراميدز وما زالت هناك مفاوضات، موضحًا أن فخري لاكاي أيضًا ضمن اهتمامات نادي الرجاء.

وواصل أن هناك مهاجمًا في الدوري المصري عقده انتهى بنهاية الموسم وتجرى مفاوضات معه في الوقت الحالي، رافضًا الكشف عن اسمه.

وأتم تصريحاته كاشفًا عن أحقية الرجاء في الحصول على 5% من صفقة انتقال رضا سليم لاعب الجيش المغربي إلى الأهلي عبارة عن حق تكوين.

وانتقل صانع ألعاب منتخب مصر عمرو وردة إلى أبولون ليماسول مع بداية يناير عام 2023 ليبدأ مغامرة جديدة في الدوري القبرصي حتى مايو 2023

وكان وردة قد رحل عن صفوف فريقه أنورثوسيس بعدما لم يتوصلا لاتفاق على تمديد العقد الذي تم توقيع فيه صيف 2021.