"خرج ولم يعد"، الرجاء المغربي يكشف مخطط عمرو وردة لفسخ عقده

عبر نادي الرجاء الرياضي، عن استيائه من التصرفات التي بدرت عن لاعبه المصري عمرو وردة، والذي طالب إدارة الفريق الأخضر بفسخ عقده، بعد 10 أيام فقط من توقيعه على العقود الرسمية.

رد قوي من الرجاء المغربي

وفال عبدالإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي للفريق المغربي لموقع “ترانسفير ميركاتو" المغربي إن ما قام به عمرو وردة هو تصرف غير مسئول ومسيء، حيث اعتبر نفسه أقوى من مؤسسة الرجاء الرياضي، وهذا أمر غير واقعي.



وأوضح الإبراهيمي، أن عمرو وردة مطالب بضرورة الانخراط في التدريب، وإلا سيتخذ النادي التدابير القانونية اللازمة، رغم أن اللاعب يزعم بأنه يعاني من مشاكل صحية.

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وتابعت الصحيفة إن أزمة عمرو وردة بدأت عندما سافر اللاعب يوم الجمعة الماضي إلى اليونان، كما أخبر وكيل أعماله أنه يسعى لفسخ العقد مع نادي الرجاء الرياضي، لأسباب يعلمها وردة وحده حتى أن إدارة الفريق تفاجأت من حركة اللاعب.

وأكدت: تواصل اللاعب رفقة وكيل أعماله مع محامي تونسي لإيجاد صيغة لفسخ العقد بدون مقابل وإيجاد ثغرة قانونية، حيث اعتبر الدولي المصري نفسه غير مرتاح في المغرب وغير قادر على الاستئناس بالأجواء في الدار البيضاء.

الرجاء يتعاقد مع عمرو وردة

وأعلن الرجاء المغربي رسميا انضمام عمرو وردة في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليماسول القبرصي.

ونشر الرجاء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لعمرو وردة قال خلاله: "كازابلانكا كل مكان فيها يروي أسطورة، مدينة تتنفس كرة".

وواصل "فيها الشغف والفرحة لكن عندما تصل لها تعرف أن اسمها الدار الخضراء".

تصريحات رئيس الرجاء المغربي

كشف محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء المغربي، عن حسم ناديه الاتفاق مع المحترف المصري عمرو وردة، للانضمام لصفوف النادي المغربي لمدة موسمين.

قال بودريقة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، إن عمرو وردة ينتظر إنهاء تأشيرة السفر إلى المغرب من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.

ولفت إلى أن الرجاء المغربي لم يفقد الأمل في ضم محمود صابر من بيراميدز وما زالت هناك مفاوضات، موضحًا أن فخري لاكاي أيضًا ضمن اهتمامات نادي الرجاء.

وواصل أن هناك مهاجمًا في الدوري المصري عقده ينتهى بنهاية الموسم وتجرى مفاوضات معه في الوقت الحالي، رافضًا الكشف عن اسمه.

وأتم تصريحاته كاشفًا عن أحقية الرجاء في الحصول على 5% من صفقة انتقال رضا سليم لاعب الجيش المغربي إلى الأهلي عبارة عن حق تكوين.

وانتقل صانع ألعاب منتخب مصر عمرو وردة إلى أبولون ليماسول مع بداية يناير عام 2023 ليبدأ مغامرة جديدة في الدوري القبرصي حتى مايو 2023.

وكان وردة قد رحل عن صفوف فريقه أنورثوسيس بعدما لم يتوصلا لاتفاق على تمديد العقد الذي تم توقيع فيه صيف 2021.