أول رد من عمرو وردة بعد شائعات اختفائه عن تدريبات الرجاء

نشر عمرو وردة المنضم حديثا إلي صفوف الرجاء المغربي ستوري عبر حسابه الرسمي علي إنستجرام ردا علي شائعات إختفائه عن تدريبات الفريق المغربي.

ونشر عمرو صورة مرتديا فيها تيشيرت فريقه في صالة التدريبات ومعلقا عليها ضاحكا.

وكانت شائعات ظهرت تفيد باختفاء اللاعب المصري عن تدريبات ناديه الحالي الرجاء المغربي.

الرجاء يتعاقد مع عمرو وردة

وأعلن الرجاء المغربي رسميا انضمام عمرو وردة في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليماسول القبرصي.

ونشر الرجاء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لعمرو وردة قال خلاله: "كازابلانكا كل مكان فيها يروي أسطورة، مدينة تتنفس كرة".

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وواصل "فيها الشغف والفرحة لكن عندما تصل لها تعرف أن اسمها الدار الخضراء".

تصريحات رئيس الرجاء المغربي

كشف محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء المغربي، عن حسم ناديه الاتفاق مع المحترف المصري عمرو وردة، للانضمام لصفوف النادي المغربي لمدة موسمين.

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قال بودريقة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، إن عمرو وردة ينتظر إنهاء تأشيرة السفر إلى المغرب من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.

ولفت إلى أن الرجاء المغربي لم يفقد الأمل في ضم محمود صابر من بيراميدز وما زالت هناك مفاوضات، موضحًا أن فخري لاكاي أيضًا ضمن اهتمامات نادي الرجاء.

وواصل أن هناك مهاجمًا في الدوري المصري عقده ينتهى بنهاية الموسم وتجرى مفاوضات معه في الوقت الحالي، رافضًا الكشف عن اسمه.

وأتم تصريحاته كاشفًا عن أحقية الرجاء في الحصول على 5% من صفقة انتقال رضا سليم لاعب الجيش المغربي إلى الأهلي عبارة عن حق تكوين.

وانتقل صانع ألعاب منتخب مصر عمرو وردة إلى أبولون ليماسول مع بداية يناير عام 2023 ليبدأ مغامرة جديدة في الدوري القبرصي حتى مايو 2023.

وكان وردة قد رحل عن صفوف فريقه أنورثوسيس بعدما لم يتوصلا لاتفاق على تمديد العقد الذي تم توقيع فيه صيف 2021.