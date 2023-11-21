الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط كميات من المواد البترولية بدون فواتير بالأقصر قبل بيعها بالسوق السوداء

ضبط كميات من المواد
ضبط كميات من المواد البترولية بدون فواتير بالأقصر، فيتو

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط (سائق وعامل "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أرمنت) حال استقلالهما سيارة "نقل" قيادة أحدهما بدائرة المركز، مُحمل عليها (10 براميل سولار بإجمالى 1600 لتر تقريبًا "بدون أوراق أو فواتير").
 

 كما تم ضبط (سائق وعامل - مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا) حال استقلالهما سيارة "نقل" قيادة أحدهما بدائرة المركز، مُحمل عليها ( 6 براميل سولار بإجمالى 1200 لتر تقريبًا "بدون أوراق أو فواتير").
 

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 بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها فى السوق السوداء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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مركز شرطة ارمنت مركز شرطة إسنا مديرية أمن الأقصر قطاع الأمن العام مواد البترولية

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