كرنب بروكسل يغزو الأسواق، يبلغ سعره 12 جنيها في أسواق الجملة، وهذه الفوائد الصحية التي يتمتع بها

ظهر العديد من الأنواع الجديدة للخضراوات في السوق المصري خلال الفترات الأخيرة، والتي جعل المواطنين يتساءلون حول أسعارها والفوائد التي تتمتع بها مقارنة بالخضراوات الشبيهة بها، حيث جاء كرنب بروكسل على رأس قائمة الخضراوات التي يبحث عنها المواطنين في أسواق الجملة.

وشهد سوق العبور لجملة الخضراوات، طرح كرنب بروكسل في السوق بسعر 12 جنيهًا، وبالرغم من الفوائد الصحية لهذه النوع من الخضار، إلا أنه ليس من الخضراوات الشعبية في مصر.

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سعر كرنب بروكسل في السلاسل الغذائية الكبرى

ويبلغ سعر كرنب بروكسل في السلاسل الغذائية الكبرى في مصر نحو 35 جنيهًا، ويسمى كرنب بروكسل في الدول العربية باسم الملفوف الصغير أو ملفوف صيني.

كرنب بروكسل، فيتو

غلاء أسعار كرنب بروكسل سببًا في عدم شعبيته بالمطبخ المصري

وهناك أسباب في أن كرنب بروكسل لا يحتل مكانة كبيرة في المطبخ المصري؛ إلى غلاء أسعاره، لأنه لا يباع بالكيلو مثل معظم الخضراوات، بل يباع بالثمرة الواحدة.

كرنب بروكسل يدخل ضمن الخضار الصحي

يضاف إلى ذلك أن كرنب بروكسل يدخل ضمن الخضار الصحي، المحدد بعدة وصفات للطبخ الصحي، وعلى رأسها إنه أحد المكونات الرئيسية في شوربة الخضار «السوتيه» وليس جميع المصريين يفضلون السوتيه.

كرنب بروكسل لا يوجد في الأسواق الشعبية

يضاف إلى عدم انتشاره في الأسواق، حيث لا تجد كرنب بروكسل كثيرًا في أسواق بيع الخضراوات، بل يتواجد في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت وعلى المتاجر الإلكترونية، إضافة إلى سوق الجملة.

كرنب بروكسل، فيتو

سوق الخضار المصري لا يوجد فيه أي ندرة أو شح لأي صنف من أصناف الخضراوات

ويوضح حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سوق الخضار المصري لا يوجد فيه أي ندرة أو شح لأي صنف من أصناف الخضراوات سواء التي تزرع محليًا أو حتى المستوردة.

كرنب بروكسل ليس فقط صنف الخضار الوحيد غير المعروف لعدد كبير من المواطنين

وأشار نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة إلى كرنب بروكسل ليس فقط صنف الخضار الوحيد غير المعروف لعدد كبير من المواطنين، فهناك أيضًا الفينوكيا نوع من الخضار غير معروف إلا لفئات معينة، تعرف طرق طهي هذه الخضراوات وفوائدها.

كرنب بروكسل يعد من نفس عائلة البروكلي

وأوضح أن كرنب بروكسل يعد من نفس عائلة البروكلي، لذلك نجد البروكلي أكثر انتشارًا من الكرنب البروكسل، وله نفس فوائده وخصائصه الصحية.

أنواع أخرى من الكرنب في سوق الخضراوات منها كرنب سلاطة والأحمر

وأضاف أنه يوجد أنواع أخرى من الكرنب الصغير يباع في السوق العبور، مثل كرنب سلاطة الذي يباع بسعر 10 جنيهات، والكرنب الأحمر بسعر 12 جنيهًا، بخلاف البروكلي الذي يباع بسعر من 9 إلى 15 جنيهًا.

كرنب بروكسل من الأصناف غير المنتشرة بيعها في الأسواق لكنها تباع في السلاسل الغذائية

وأضاف: أن سوق العبور لجملة الخضراوات هو أكبر أسواق الجملة التي تقوم بالتوزيع والتوريد لجميع السلاسل الغذائية والهايبر ماركت إضافة إلى الأسواق الشعبية في الأحياء، وعليه يطرح دائمًا الأصناف التي عليها طلب، حتى لو بكميات قليلة، طالما أن الصنف مطلوب، لذلك يتم توفيره، وكرنب بروكسل من الأصناف غير المنتشرة بيعها في الأسواق لكنها تباع في السلاسل الغذائية.

كرنب بروكسل يستخدم في وصفات الحمية الغذائية وإنقاص الوزن

وعن أسعار كرنب بروكسل في الأسواق، قال «النجيب» إن سعر كرنب بروكسل طرح في سوق العبور بـ 12 جنيهًا، وتختلف أسعاره في أسواق التجزئة والسلاسل الغذائية، التي تهتم بتغليفه وعرضه بصورة جاذبة للعملاء، خاصة وأن هذا الكرنب يستخدم في وصفات الحمية الغذائية وإنقاص الوزن، وعليه تجده أكثر في السلاسل الغذائية الكبرى.

دراسة قام بها باحثون من جامعة غرب أستراليا تؤكد فوائد كرنب بروكسل في تقليل خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية

وعن فوائد تناول كرنب بروكسل، كشف باحثون من جامعة غرب أستراليا في دراسة صادرة عنهم، أن تناول كرنب بروكسل كل يوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 46 %.

حلل الباحثون في الدراسة النظام الغذائي وصحة 684 امرأة مسنة، وكشفت نتائج التحليل أن النساء اللائي تناولن أكثر من 45 جرامًا من كرنب بروكسل يوميًا، كن أقل عرضة للإصابة بأمراض الأوعية الدموية بنسبة 46٪، مقارنة بالنساء اللائي لم يأكلن هذا النوع من الخضار.

فوائد كرنب بروكسل في محاربة السرطان

ويعتبر كرنب بروكسل من الخضراوات ذات القيمة الغذائية العالية، لاحتوائه على مادة سولفورافين المضادة للجراثيم، وهي المادة نفسها الموجودة في البروكلي، لذلك له منافع صحية لمرضى السرطان، وخفض فرص الإصابة بالسرطانات، ومنع نمو أوعية دموية جديدة في داخل الأورام السرطانية.

كرنب بروكسل مفيد لمرضى سكر الدم

يضاف إلى احتواء كرنب بروكسل على نسبة عالية من فيتامين ج، أ، وكميات عالية من الألياف، لذلك يعد كرنب بروكسل مفيد لمرضى سكر الدم، وفي تحسين صحة الجلد وذلك لأنه يحتوي على نسب عالية من فيتامين ج، ونسب جيدة من فيتامين أ والبيتا كاروتين.

كرنب بروكسل مصدر غني بفيتامين سي أكثر من البرتقال

ويعد كرنب بروكسل مصدر غني بفيتامين C، A - أكثر من البرتقال - ويحتوي أيضًا على فيتامين K، حمض الفوليك، الحديد، والماغنسيوم والألياف، وله فوائد في خفض فرص الإصابة بمتلازمة الأيض، وتحسين صحة العظام، وتحسين المناعة، وتخفيف الالتهابات المختلفة.

مخاطر تناول كرنب بروكسل من قبل مرضى القولون العصبي

وأشارت عدة دراسات طبية صدرت بشأن فوائد ومخاطر تناول كرنب بروكسل، أنه يفضل تجنب تناول كرنب بروكسل قدر الإمكان من قبل مرضى القولون العصبي، ويرجع ذلك إلى أن كرنب بروكسل يحتوي على نوع معين من الكربوهيدرات التي قد يصعب هضمه، وعليه فإن تناوله من قبل مرضى القولون العصبي قد يسبب لهم أعراضًا مزعجة، منها الإسهال، الإمساك، الألم، الانتفاخات والغازات.

يضاف إلى أن الدراسات الطبية أكدت أن منع تناول كرنب بروكسل بكميات كبيرة من قبل الأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم، ويرجع ذلك إلى إحتواءه على نسب عالية من فيتامين «ك» الذي قد يؤثر سلبًا على فعالية هذا النوع من الأدوية.

موعد وطريقة زراعة كرنب بروكسل

وعلى صعيد آخر، يشار إلى أنه يفضل زراعة كرنب بروكسل في أواخر الخريف وفي الربيع، وتفضل زراعته في التربة الرملية، إذ يتميز هذا النوع بتسامحه في التربة الثقيلة، كما تروى باعتدال مع مراعاة حالة الطقس ورطوبة التربة، والظروف المناخية للنبات، إلى جانب أن زراعته يحتاج إلى شمس كاملة، وتتحمل الأماكن نصف الظليلة.