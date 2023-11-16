فوائد البصل الأخضر، لصحة البشرة والحماية من السرطان

فوائد البصل الأخضر، مذهلة وعديدة، نظرا لما يحتوي عليه البصل الأخضر من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، ويمكن تناوله مع العديد من الأكلات الشعبية المصرية، مثل المأكولات البحرية.





فوائد البصل الأخضر

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد البصل الأخضر، تعتمد على ما يحتوي عليه من ثم فيما يلي بعض من فوائد البصل الأخضر:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يحتوي البصل الأخضر على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على تسهيل عملية الهضم، ومنع الإمساك، وتحسين صحة القولون.

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خفض مستويات الكوليسترول: يساعد البصل الأخضر على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

تعزيز المناعة: يحتوي البصل الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة، وبالتالي تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض.

محاربة السرطان: يحتوي البصل الأخضر على مركبات نباتية، مثل الأليسين، والتي لها خصائص مضادة للسرطان، وقد تساعد على الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان المعدة وسرطان القولون.

تحسين صحة البشرة: يحتوي البصل الأخضر على فيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى، والتي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، وبالتالي تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

كما أن البصل الأخضر يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأخرى، مثل فيتامين K وفيتامين A وفيتامين C وفيتامين B6 والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد.

فوائد الثوم للصحة

الثوم وفوائده

ويعد الثوم من الخضراوات التي تقترن دائما بالبصل، فكلاهما يضاف لمعظم الأطعمة من خضروات وشوربة وصلصات، وكلاهما يحمل الكثير من المغذيات الطبيعية، من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.

وأضافت الدكتورة لورا، أن الثوم يحتوي على العديد من المركبات الكيميائية المفيدة للصحة، والتي تستعرضها في السطور التالية.

الأليسين: وهو المركب الرئيسي المسؤول عن رائحة الثوم المميزة وفوائده الصحية.

مضادات الأكسدة: التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

مضادات البكتيريا والفطريات: التي تساعد على محاربة العدوى.

مضادات الالتهابات: التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم.

وأكدت الدكتورة لورا، أن الأبحاث أشارت إلى أن تناول الثوم قد يوفر العديد من الفوائد الصحية، التي تستعرضها في السطور التالية:

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية: حيث يساعد الثوم على خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وخفض ضغط الدم، ومنع تخثر الدم.

تعزيز جهاز المناعة: حيث يساعد الثوم على محاربة العدوى، ومنع الإصابة بالأمراض المعدية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

مكافحة السرطان: حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الثوم قد يساعد على الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم.

تحسين صحة الدماغ: حيث يساعد الثوم على تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف.

تحسين صحة الجلد: حيث يساعد الثوم على محاربة حب الشباب والتهاب الجلد.