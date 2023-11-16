الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد البصل الأخضر، لصحة البشرة والحماية من السرطان

البصل الاخضر، فيتو
البصل الاخضر، فيتو

فوائد البصل الأخضر، مذهلة وعديدة، نظرا لما يحتوي عليه البصل الأخضر من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، ويمكن تناوله مع العديد من الأكلات الشعبية المصرية، مثل المأكولات البحرية.
 


فوائد البصل الأخضر

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد البصل الأخضر، تعتمد على ما يحتوي عليه من ثم فيما يلي بعض من فوائد البصل الأخضر:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يحتوي البصل الأخضر على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على تسهيل عملية الهضم، ومنع الإمساك، وتحسين صحة القولون.

 

Advertisements

 

خفض مستويات الكوليسترول: يساعد البصل الأخضر على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

تعزيز المناعة: يحتوي البصل الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة، وبالتالي تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض.

محاربة السرطان: يحتوي البصل الأخضر على مركبات نباتية، مثل الأليسين، والتي لها خصائص مضادة للسرطان، وقد تساعد على الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان المعدة وسرطان القولون.

تحسين صحة البشرة: يحتوي البصل الأخضر على فيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى، والتي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، وبالتالي تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

كما أن البصل الأخضر يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأخرى، مثل فيتامين K وفيتامين A وفيتامين C وفيتامين B6 والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد.

 

فوائد الثوم للصحة

الثوم وفوائده

ويعد الثوم من الخضراوات التي تقترن دائما بالبصل، فكلاهما يضاف لمعظم الأطعمة من خضروات وشوربة وصلصات، وكلاهما يحمل الكثير من المغذيات الطبيعية، من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.

وأضافت الدكتورة لورا، أن الثوم يحتوي على العديد من المركبات الكيميائية المفيدة للصحة، والتي تستعرضها في السطور التالية.

الأليسين: وهو المركب الرئيسي المسؤول عن رائحة الثوم المميزة وفوائده الصحية.
مضادات الأكسدة: التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.
مضادات البكتيريا والفطريات: التي تساعد على محاربة العدوى.
مضادات الالتهابات: التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم.

وأكدت الدكتورة لورا، أن الأبحاث أشارت إلى أن تناول الثوم قد يوفر العديد من الفوائد الصحية، التي تستعرضها في السطور التالية:

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية: حيث يساعد الثوم على خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وخفض ضغط الدم، ومنع تخثر الدم.
تعزيز جهاز المناعة: حيث يساعد الثوم على محاربة العدوى، ومنع الإصابة بالأمراض المعدية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.
مكافحة السرطان: حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الثوم قد يساعد على الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم.
تحسين صحة الدماغ: حيث يساعد الثوم على تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف.
تحسين صحة الجلد: حيث يساعد الثوم على محاربة حب الشباب والتهاب الجلد.

فوائد حبة البركة، تعالج الصداع والسرطان وتقاوم الالتهابات وتقوى المناعة

فوائد الخميرة، تقاوم الالتهابات وتقوي المناعة وتحمي من السرطان


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فوائد البصل الاخضر فوائد اكل البصل الاخضر يوميا البصل الأخضر البصل الاخضر وفوائده البصل الاخضر يحمي القلب

مواد متعلقة

فوائد البصل الأحمر، يعزز صحة الجهاز الهضمي والقلب

رغم ارتفاع أسعاره.. فوائد تدفعك لتناول البصل يوميا (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر ضمن تصفيات مونديال 2026

مباراة مصر وجيبوتي، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة (بث مباشر)

فيتوريا يوضح سبب تغيير محمد عبد المنعم أمام جيبوتي

جيش الاحتلال يزعم : مستشفى الشفاء منطقة حرب وهذه قصة جثة الأسيرة الإسرائيلية

غضب إمام عاشور بعد عدم مشاركته أمام جيبوتي ومدرب منتخب مصر يحاول تهدئته

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سيدة اعتدى عليها ٣ أشخاص بعين شمس

موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

طريقة عمل كيكة الرواني، ألذ تحلية لأفراد أسرتك

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

على أنغام أم كلثوم، افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا (صور)

خديجة بن قنة تسخر من الاحتلال بعد رفع علم إسرائيل على مستشفى الشفاء (فيديو)

فرصة لا تعوض، شركة للتخلص من صور الزواج بتكاليف زهيدة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-11-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 300 مجلس لقراءة سورة الكهف في مساجد الجمهورية (فيديو)

لا تغفل عنه، دعاء يوم الجمعة وليلتها

باحث بهيئة كبار العلماء: الأخلاق والقيم في الإسلام مرتبطة بصورة وثيقة بالعقيدة

المزيد
الجريدة الرسمية