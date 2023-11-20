طريقة عمل شوربة الخضار، أكلة صحية وتقوي المناعة

طريقة عمل شوربة الخضار، من الطرق المناسبة لتعلمها وتقديمها لأفراد أسرتك هذه الأيام، مع التقلبات الجوية التي نشهدها منذ أمس، والتي من المتوقع أن تستمر في الأيام القادمة، ومع قدوم فصل الشتاء، لأن شوربة الخضار من الأكلات التي تدعم عمل الجهاز المناعي، فهي عالية القيمة الغذائية، لأنها تحتوي على جميع أنواع الخضروات، مع إمكانية إضافة الفراخ مع شوربتها، وبالتالي ستحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي تحفز عمل الجهاز المناعي، وتحمي الجسم من العدوى الفيروسية.

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ولذلك طريقة عمل شوربة الخضار، تعد من الوصفات الأساسية على كل سفرة؛ خاصة أنها من الأطباق سهلة التحضير، ولن يستغرق وقتا طويلا ولا جهدا في تحضيرها.

طريقة عمل شوربة الخضار بالفراخ

وفي التقرير التالي، نستعرض طريقة عمل شوربة الخضار، بطريقة مختلفة وغنية بالكثير من الخضراوات، مع إضافة قطع من الفراخ المخلية، لأنها من الأطعمة الغنية بالبروتين والفيتامينات المقوية للجهاز المناعي.

مكونات شوربة الخضار

وتحتوي شوربة الخضار على أهم مجموعة من الخضراوات المقوية للمناعة، وهي:

الجزر

البطاطس

الفلفل الاحمر

البصل الاخضر

الثوم

الطماطم

البسلة

الليمون

الكوسة

البقدونس

مع إمكانية إضافة القليل من الشعرية، وهي من الإضافات التي تعطي للشوربة قوام ومذاق مميز.

قطع صغيرة من الدجاج المخلي

ملح

فلفل

بهارات حسب الرغبة

ملعقة صغيرة كركم

مكعب مرقة دجاج

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة كبيرة كمون مطحون

خطوات عمل شوربة الخضار

يشوح البصل في القليل من الزيت، ثم يضاف إليه الثوم، وعندما تتصاعد رائحة الثوم، ثم نضيف قطع الدجاج مع التقليب المستمر

نضيف بعد ذلك بقية الخضروات بالتتابع مع التقليب المستمر.

نضيف التوابل، ومكعب مرقة الدجاج مع التقليب المستمر.

نضيف الماء، حتى يغطي الخضروات تماما.

نغطي الحلة، ثم نتركها حوالي 5 دقائق على نار متوسطة.

نضيف بعد ذلك ملعقتين كبيرتين من الشعرية، ونغطي عليها مرة أخرى حتى تمام النضج.

نعصر عليها الليمون عند التقديم، حتى يعطي لها طعما مميزا، وكذلك يزيد من قيمتها الغذائية.

شوربة الخضار الصحية

فوائد محتويات شوربة الخضار

ويعد الجزر من الخضراوات التي تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات والفيروسات، ويقلل الشعور بالألم.

والبطاطس تحتوي على مضادات الأكسدة تحمي الجسم من الأمراض.

والفلفل الأحمر من أهم الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "سي" المقوي للمناعة.

والبصل الأخضر المقوي للمناعة، ويمنع نمو الخلايا السرطانية.

أما الكوسة غنية بفيتامين سي وأ، ومضادات الأكسدة، والطماطم مصدر جيد لفيتامين "سي"، والبيتاكاروتين والليكوبين.

والثوم يعد مضاد حيوي طبيعي، ويحفز الدورة الدموية، والكركم أيضا مضاد للفيروسات، والبسلة غنية بفيتامين "سي"، و"إي"، والبقدونس له فوائد عديدة لا حصر لها.