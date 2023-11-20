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اقتصاد

بـ 12 جنيهًا، ما لا تعرفه عن كرنب بروكسل وفوائده في مكافحة السرطان

كرنب بروكسل، فيتو
كرنب بروكسل، فيتو

شهد سوق العبور لجملة الخضراوات يوم الإثنين 20 نوفمبر الجاري، طرح كرنب بروكسل في السوق بسعر 12 جنيهًا، وبالرغم من الفوائد الصحية لهذه النوع من الخضار، إلا أنه ليس من الخضراوات الشعبية في مصر.

كرنب بروكسل، فيتو

سعر كرنب بروكسل في السلاسل الغذائية الكبرى

ويبلغ سعر كرنب بروكسل في السلاسل الغذائية الكبرى في مصر نحو 35 جنيهًا، ويسمى كرنب بروكسل في الدول العربية باسم الملفوف الصغير أو ملفوف صيني.

 

غلاء أسعار كرنب بروكسل سببًا في عدم شعبيته بالمطبخ المصري

وهناك أسباب في أن كرنب بروكسل لا يحتل مكانة كبيرة في المطبخ المصري؛ إلى غلاء أسعاره، لأنه لا يباع بالكيلو مثل معظم الخضراوات، بل يباع  بالثمرة الواحدة.

 

كرنب بروكسل لا يوجد في الأسواق الشعبية

يضاف إلى عدم انتشاره في الأسواق، حيث لا تجد كرنب بروكسل كثيرًا في أسواق بيع الخضراوات، بل يتواجد في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت وعلى المتاجر الإلكترونية، إضافة إلى سوق الجملة.

كرنب بروكسل، فيتو

كرنب بروكسل يدخل ضمن الخضار الصحي

يضاف إلى ذلك أن كرنب بروكسل يدخل ضمن الخضار الصحي، المحدد بعدة وصفات للطبخ الصحي، وعلى رأسها إنه أحد المكونات الرئيسية في شوربة الخضار «السوتيه» وليس جميع المصريين يفضلون السوتيه.

 

فوائد كرنب بروكسل في محاربة السرطان 

ويعتبر كرنب بروكسل من الخضراوات ذات القيمة الغذائية العالية، لاحتوائه على مادة سولفورافين المضادة للجراثيم، وهي المادة نفسها الموجودة في البروكلي، لذلك له منافع صحية لمرضى السرطان، وخفض فرص الإصابة بالسرطانات، ومنع نمو أوعية دموية جديدة في داخل الأورام السرطانية.

كرنب بروكسل، فيتو

كرنب بروكسل مفيد لمرضى سكر الدم

يضاف إلى احتواء كرنب بروكسل على نسبة عالية من فيتامين ج، أ، وكميات عالية من الألياف، لذلك يعد كرنب بروكسل مفيد لمرضى سكر الدم، وفي تحسين صحة الجلد وذلك لأنه يحتوي  على نسب عالية من فيتامين ج، ونسب جيدة من فيتامين أ والبيتا كاروتين.

 

كرنب بروكسل مصدر غني بفيتامين سي أكثر من البرتقال

ويعد كرنب بروكسل مصدر غني بفيتامين C، A - أكثر من البرتقال - ويحتوي أيضًا على فيتامين K، حمض الفوليك، الحديد، والماغنسيوم والألياف، وله فوائد في خفض فرص الإصابة بمتلازمة الأيض، وتحسين صحة العظام، وتحسين المناعة، وتخفيف الالتهابات المختلفة.

 

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أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

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طريقة عمل كرنب مشوي بالطحينة (فيديو)

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