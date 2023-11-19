أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم يعاود الارتفاع في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدتأسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الكوسة من سعر 3.5 إلى 7.5 جنيه، سعر كيلو البصل من 15 إلى 20 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 3.5 جنيه إلى 7 جنيهات، سعر كيلو البطاطس من 8.5 إلى 14.5 جنيه.

Advertisements

وبلغ سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 10 جنيهات، باذنجان أبيض من 1.5 إلى 4.5 جنيه، باذنجان رومي من 1.5 إلى 2.5 جنيه، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات، الفاصوليا من 5 إلى 6 جنيهات، باذنجان بلدي من 2 إلى 2.5 جنيه.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 5 إلى 7 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 5 إلى 7 جنيهات، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 18 إلى 28 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.

وبلغ سعر الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، خيار صوب من 7.5 إلى 10 جنيهات، خيار بلدي من 4 إلى 7.5 جنيه، بسلة من 16 إلى 20 جنيهًا، سعر كيلو الثوم من 20 إلى 30 جنيهًا.

وتراوح سعر سبانخ 7 إلى 8 جنيهات، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه، البطاطا سعر من 3 إلى 5 جنيهات، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، البامية من 29 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا.

وبلغ سعر كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا.

وسجل سعر خس مر بنحو 3 جنيهات، قلقاس من 8 إلى 9 جنيهات، قثاء من 3.5 إلى 4.5 جنيه، ليمون بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

بلغ سعر فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، خس من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب سلاطة 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، بروكلي من 9 إلى 15 جنيهًا.