الإثنين 20 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

كرنب بروكسل، فيتو
كرنب بروكسل، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

 وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر  الكوسة من سعر 4 إلى 9 جنيهات، سعر كيلو البصل من 15 إلى 20 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 3.5 جنيه إلى 7 جنيهات، سعر كيلو البطاطس من 8.5 إلى 14.5 جنيه.

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وبلغ سعر جزر بدون عروش من 6 إلى 11 جنيهًا،  باذنجان أبيض من 2 إلى 3.5 جنيه، باذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات، الفاصوليا من 5 إلى 6 جنيهات، باذنجان بلدي من 2  إلى 3 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 4 إلى 10 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 8 إلى 14 جنيهًا،  فلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيهات،  فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 21 إلى 25 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات.

وبلغ سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيهات، خيار صوب من 7 إلى 9 جنيهات، خيار بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، بسلة من 15 إلى 20 جنيهًا، سعر كيلو الثوم من 20 إلى 30 جنيهًا.

وتراوح سعر سبانخ 5 إلى 6 جنيهات، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه، البطاطا سعر من 3 إلى 5 جنيهات، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، البامية من 29 إلى 35 جنيهًا.

أسعار كرنب بروكسل في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كرنب بروكسل بـ 12 جنيهًا، سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات،  كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا.

وبلغ سعر  كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا.

وسجل سعر طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات، قلقاس من 8 إلى 9 جنيهات، قثاء من 3.5 إلى 4.5 جنيه، ليمون بلدي من 5.5 إلى 8 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

بلغ سعر فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات،  كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات،  سلق سعر 7.5 جنيه،  خس من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب سلاطة 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، بروكلي من 9 إلى 15 جنيهًا.

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أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 20-11-2023 في الدقهلية

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أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم يعاود الارتفاع في سوق العبور

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