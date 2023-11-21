تفاؤل أمريكي بقرب الهدنة واحتمالية تغيير البنود قائمة.. التفاصيل الأولية لصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

تزايد في الأيام الأخيرة الحديث عن اقتراب حركة حماس وإسرائيل من إبرام صفقة تبادل أسرى مدنيين، تشمل أمورا أخرى مثل وقف مؤقت لإطلاق النار وإدخال مزيد من المساعدات، لكن لا إعلان رسميا حتى الآن بهذا الشأن.

كشفت مصادر من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في تقارير اخبارية، اليوم الثلاثاء عن تفاصيل أولية بشأن صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع الجانب الإسرائيلي، والتي اعتبرها الرئيس الأمريكي جو بايدن أقرب مما كانت عليه سابقًا.

Advertisements

تفاصيل أولية بشأن صفقة تبادل الأسرى

وتتضمن المفاوضات عددًا من المحاور، أبرزها تحديد فترة وقف إطلاق النار، وعدد الأسرى بين الطرفين، وحجم المساعدات الإنسانية التي ستدخل إلى القطاع.

التفاصيل الأولية لاتفاق تبادل الأسرى المنتظر:



- هدنة 5 أيام تتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار

- وقف تحليق الطيران الإسرائيلي في سماء غزة طوال أيام الهدنة

- توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق 6 ساعات يوميًا في شمال غزة

- إطلاق سراح من 50 إلى 100 أسير لدى الفصائل الفلسطينية

- إطلاق سراح الأسرى من المستوطنين وحملة الجنسيات الأجنبية فقط (دون الجنود)

- إفراج إسرائيل عن 300 أسير من الأطفال والنساء الفلسطينيين

- الإفراج عن الأسرى بمعدل 10 أسرى من الإسرائيليين يوميًا مقابل 30 أسيرًا فلسطينيًا

- إدخال من 100 إلى 300 شاحنة يوميًا من المساعدات الغذائية والطبية والوقود.

احتمالات التغيير في البنود قائمة





وأبلغت "حماس" و"الجهاد" الوسيط المصري بموافقتهما مبدئيًا على بنود الصفقة، لافتة إلى أن احتمالات التغيير في البنود "تبقى قائمة".

وقالت المصادر إن نجاح الصفقة مرتبط بمدى التزام الجانب الإسرائيلي، الذي ما زال يماطل في إنجاز عملية تبادل الأسرى.

وتصر إسرائيل على تطبيق مبدأ ترابط العائلة، والذي يعني أنه في حال الإفراج عن سيدة محتجزة في غزة تلتزم "حماس" و"الجهاد" بالإفراج عن زوجها حتى لو كان عسكريًا، وهو ما رفضته "حماس"، وفقًا للمصادر.

تفاؤل أمريكي بقرب الصفقة



في المقابل، أعربت الولايات المتحدة، امس الاثنين، عن اعتقادها بأن إسرائيل وحركة "حماس" تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعتقد أن الاتفاق أقرب مما كان ممكنًا في السابق.

ورد الرئيس الأمريكي على سؤال أحد الصحفيين خلال حدث في البيت الأبيض، بشأن ما إذا كان الاتفاق قريبًا، قائلًا: أعتقد ذلك، وعندما سُئل عن الموعد، شوهد الرئيس، وهو يشبك أصبعيه الأوسط والسبابة، في إشارة تستخدم عادة لتمني الحظ.



وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN، إن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق تأمين إطلاق سراح الأسرى، مقابل وقف القتال لأيام عدة.

مدى انهيار المحادثات

وأشار المسؤول إلى أنه رغم اقتراب الأطراف من التوصل إلى اتفاق، إلا أن المحادثات تبقى متقلبة، ومن الممكن أن تنهار، مضيفًا: "إنهما أقرب، لكن المفاوضات لم تنته بعد".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي للصحفيين، إن الإدارة الأمريكية تبذل كل ما في وسعها، للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى".

وأشار إلى أن الرئيس يأمل التوصل إلى الاتفاق بما في ذلك الأطفال الصغار، وبالطبع الأمريكيين الموجودين في تلك المجموعة".

وأضاف: "نحن متفائلون. ولكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به. لا شيء مؤكد قبل أن يحدث. لذلك سنواصل العمل على هذا".

بداية المفاوضات بين حماس واسرائيل



وبدأت المفاوضات المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بشأن بعد أسابيع قليلة على اندلاع الحرب، وفقا ما تم نشره علنيا، لكن تلك المفاوضات كانت تستثني العسكريين الإسرائيليين.

وكانت حركة حماس شنت هجوما مباغت وغير مسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، وأسرت خلال أكثر من 200 إسرائيلي، كما أسرت فصائل فلسطينية عددا آخر من الإسرائيليين.

ومع اندلاع الحرب، قالت حركة حماس إن نحو 60 أسيرا إسرائيليا قتلوا في الغارات الجوية على قطاع غزة المحاصر والفقير.

لكن في الأيام الأخيرة، بدأت تظهر ملامح صفقة تبادل بين الطرفين، تركز على إطلاق سراح أسرى إسرائيليين مدنيين، من النساء والأطفال، مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطينيين، تحتجز بعضهم منذ سنوات طويلة.

وفوق ذلك كله، هناك حديث عن هدنة من 3 إلى 5 أيام، وفق التسريبات الصحفية، إلى جانب إدخال عدد كبير من شاحنات المساعدات إلى غزة.

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد الماضي إن أهم النقاط العالقة التي تعرقل التوصل لاتفاق لإطلاق سراح عشرات من المحتجزين لدى حركة حماس أصبحت الآن "بسيطة للغاية"، مضيفا في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" الاخبارية أن هذه الأمور في الأساس هي عملية ولوجستية

حماس تحسم أمر مفاوضات الأسرى



وامس لم تقل حماس رسميا إلى أين وصلت المفاوضات بشأن تبادل الأسرى، وفي المقابل، تتحدث في الأيام الأخيرة عن عرقلة إسرائيلية للاتفاق.

وفجر امس الإثنين، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، في بيان: "لا صحة لما ذكرته وسائل إعلام منسوبًا لمصادر في حماس بالتوصل لصفقة تبادل تبدأ اليوم".

في مؤتمر صحفي عقده في بيروت الأحد الماضي، قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو الذي يعطل أي اتفاق خاص بإطلاق سراح الأسرى.

وقبل ذلك بأيام، قال مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس، زاهر جبارين إن لدى حركته شروطا واضحة بخصوص صفقة التبادل، لكنه نتنياهو هو الذي يعرقل كل شيء.