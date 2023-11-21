بريتوريا وتل أبيب تتبادلان استدعاء السفراء، تفاصيل قمة بريكس حول غزة بمشاركة بوتين

تترأس جنوب إفريقيا قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة بريكس التي تضمها إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين، وذلك لبحث الوضع في غزة والشرق الأوسط، وفق ما ذكرت الرئاسة في بريتوريا.



ودعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بوصفه رئيسا لمجموعة دول البريكس إلى عقد اجتماع استثنائي مشترك حول الوضع في غزة الثلاثاء.

قمة استثنائية لبريكس

ومن جانبه أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في الاجتماع، وقال في بيان إنه في 21 نوفمبر، سيشارك الرئيس الروسي في قمة استثنائية لبريكس (عبر تقنية الفيديو) لبحث النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي".

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وبعد اندلاع العدوان الإسرائيلي على أهالي فلسطين يوم 8 أكتوبر الماضي، دعا الكرملين إلى وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية.

وحمل بوتين الولايات المتحدة مسؤولية النزاع الدامي، واتهمها باحتكار عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية لسنوات دون أن تنجح في إيجاد حلول.

دفاع شرس عن القضية الفلسطينية



وسيفتتح رئيس جنوب إفريقيا التي طلبت الجمعة الماضية، إلى جانب أربع دول أخرى، من المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق في الحرب الراهنة، هذا الاجتماع الذي من المقرر أن تكون لكل دولة حاضرة فيه، كلمة، وفق بيان الرئاسة.

كما سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الاجتماع الذي من المتوقع أن يعتمد القادة في ختامه بيانا مشتركا بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في غزة.

بريتوريا وتل أبيب تتبادلان استدعاء السفراء

وأعلنت حكومة جنوب إفريقيا مطلع نوفمبر استدعاء دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور، معبرة عن قلقها إزاء الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وتعد بريتوريا منذ زمن مدافعا شرسا عن القضية الفلسطينية التي غالبًا ما يربطها حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم بنضاله ضدّ الفصل العنصري.

قال حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم في جنوب إفريقيا، الخميس، إنه سيدعم تحركًا برلمانيًا يدعو إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في جنوب إفريقيا.

وتؤيد جنوب إفريقيا السلام في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، كما أنها تساند الفلسطينيين الذين سبق أن شبهت محنتهم بما واجهته في مرحلة الفصل العنصري التي انتهت عام 1994.