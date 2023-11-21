دراسة جديدة تكشف: 94% من الشباب يشعرون بالأمان على الإنترنت
كشفت دراسة استطلاعية بريطانية أجريت مؤخرًا، أن نسبة كبيرة من الشباب استخدموا برامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، في العام المنصرم، وأن 94% منهم يشعرون بالأمان على الإنترنت.
4000 شخص
ضمت الدراسة التي أجرتها شركة نومينت، نحو 4000 شخص تتراوح أعمارهم بين 8 - 25 عامًا.
وأوضحت النتائج أن أكثر من 50% من الشباب الذين خضعوا للدراسة، استخدموا برامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في العام الماضي، في إنشاء رسائل البريد الإلكتروني أو الواجبات المدرسية.
تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف
أيضا أشارت الدراسة إلى أن 54% من المشاركين في الدراسة، يشعرون بالقلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف في المستقبل.
كما ذكرت أن مشاركة البيانات تمت في مؤشر الشباب الرقمي الجديد الخاص بشركة "نومينت"، والذي يبحث في مواقف وعادات الشباب عبر الإنترنت.
الأمان على الإنترنت
إلى ذلك، وجدت الدراسة أن 94% من المشاركين يشعرون بالأمان على الإنترنت، في حين قال 76% منهم إنهم تعرضوا لمحتوى مزعج، وهذا يزيد بنسبة 7% عن العام الماضي، مع زيادة التعرض لخطاب الكراهية والأخبار المزيفة بنسبة 4%، وارتفاع المحتوى الجنسي بنسبة 6%، بحسب صحيفة إكسبرس البريطانية.
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