الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مسئول إسرائيلي عن صفقة الرهائن: في النهاية كل شيء سيقرره يحيى السنوار

يحيى السنوار، فيتو
يحيى السنوار، فيتو

أخبار غزة الآن ، أكدت القناة 13 الإسرائيلية بوجود "تفاؤل حذر في إسرائيل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حماس خلال أيام"، مشيرة إلى أن القرار الأخير بهذا الشأن يعود لـ   يحيى السنوار.

وبحسب التقرير الذي نشرته القناة، فإن "هذا التفاؤل لا يزال مشروطا، لأن لا شيء مؤكدا حتى الآن، رغم إدراك جدية الوسيط القطري، وحيث ينتظر الرد من حماس".

 انفراجة في مفاوضات صفقة الأسرى

وأضاف التقرير: "ينتظرون في إسرائيل حدوث انفراجة في مفاوضات صفقة الأسرى، لكن يبدو أن الأمر سوف يستغرق عدة أيام".

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ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنه "في النهاية كل شيء سيقرره يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة.

وتحدث التقرير عن الخطوط العريضة للصفقة، مشيرا إلى أنها "ستمضي قدما"، وأن "الحديث يدور حاليا عن هدنة من 5 أيام، لكن ربما تمتد أكثر من ذلك إذا تم إطلاق سراح المزيد من الأسرى".

أهالي أسرى إسرائيليين

وفي هذا السياق، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الثلاثاء، إن "الحركة سلمت ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".

وكان عدد من أهالي أسرى إسرائيليين في قطاع غزة قالوا إنهم غادروا اجتماعا عقدوه مع مجلس الحرب الإسرائيلي أمس الاثنين بعد خيبة أمل أصابتهم من سير الاجتماع.

وصرح أفراد آخرون من العائلات خرجوا من الاجتماع بأنهم شعروا أن إطلاق سراح الرهائن لا يعتبر الهدف الرئيسي في الوقت الحالي.

بنود صفقة الأسرى

وفي وقت سابق أمس الاثنين، تحدثت مصادر إعلامية عن أن "حركتي الجهاد الإسلامي وحماس وافقتا مبدئيا على بنود صفقة الأسرى، وأن نجاحها مرتبط بالتزام الجانب الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنها تتضمن "هدنة لـ5 أيام تشمل وقفا لإطلاق النار وتحليق الطائرات، وإدخال 300 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وإطلاق 50 أسيرا لدى المقاومة من المستوطنين وحملة الجنسيات الأجنبية مقابل 300 أسير من الأطفال والنساء".

 

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