موقع عبري: اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل بات وشيكا

حرب غزة، أعلن الصليب الأحمر، استعداده لتسهيل أي عملية لإطلاق سراح المحتجزين بغزة، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

اتفاق الأسرى

وأفاد إعلام عبري: أن اتفاق تبادل المحتجزين بات وشيكًا، خاصة مع تخفيض جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد قوات الاحتياط التي استدعاها للمشاركة في الحرب على قطاع غزة.

تسريح جزء من قوات الاحتياط

وسرح جيش الاحتلال الآلاف من جنود الاحتياط من أجل أن يعودوا إلى سوق العمل، بعدما أعطت تل أبيب الضوء الأخضر لصفقة تبادل محتجزين.

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صفقة تبادل الأسرى

وذكر إعلام إسرائيلي، أن الأيام المقبلة حاسمة بشأن صفقة تبادل المحتجزين.

مفاوضات اطلاق سراح الرهائن

من جانبه قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، إن المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن من غزة تقترب من نهايتها.

اتفاق الرهائن

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء امس: نعمل على مدار الساعة من أجل التوصل لاتفاق بشأن الرهائن ونعتقد أننا أقرب من أي وقت مضى.

واستطرد: "إسرائيل وافقت على هُدن إنسانية قصيرة بناء على طلبنا"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة أوضحت لدولة الاحتلال ضرورة عدم تعرض المدنيين للأذى بجنوب غزة.

صفقة الرهائن

وتابع: حال تم الاتفاق بشأن صفقة الرهائن نتوقع من جميع الأطراف أن تلتزم ببنود هذا الاتفاق.

اتفاق إطلاق سراح الرهائن

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن اقتراب الانتهاء من صفقة الرهائن والأسرى.

وقال بايدن: أعتقد أن اتفاقًا بشأن إطلاق سراح الرهائن بات قريبًا.

عائلات الأسرى

وكشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كواليس الجلسة الذي جمعته بعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة.



مهمة مقدسة لنتنياهو

وقال “نتنياهو”: التقيت مع مجلس الحرب بعائلات المحتجزين في غزة وقلت لهم إن استعادتهم مهمة مقدسة وانا ملتزم بها.



مزاعم نتنياهو

وأضاف زاعمًا: لن نتوقف حتى عودة المحتجزين من غزة الي بيوتهم وعلى تدمير حركة حماس وضمان عدم وجود أي تهديد اَخر من غزة.