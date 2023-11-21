الأمن يكشف ملابسات تغيب طالب الهرم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر "فيس بوك" بشأن تغيب طالب بالهرم.



تابعت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن استغاثة حول تغيب طفل بالجيزة.



وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من (ربة منزل– مقيمة بدائرة القسم) بتغيب ابنها (طالب - مقيم بذات العنوان) عن المنزل.

وفي وقت لاحق حضرت والدة المتغيب وأفادت بعودة ابنها للمنزل دون حدوث ثمة مكروه له وأقرت أنه كان موجودًا خلال فترة غيابه بمنطقة شبرا بالقاهرة ولم تتهم أحد بالتسبب فى غيابه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.



Advertisements