الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الأمن يكشف ملابسات تغيب طالب الهرم

قوات الأمن المصري
قوات الأمن المصري - صورة أرشيفية، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر "فيس بوك" بشأن تغيب طالب بالهرم. 


تابعت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن استغاثة حول تغيب طفل بالجيزة.


وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من (ربة منزل– مقيمة بدائرة القسم) بتغيب ابنها (طالب - مقيم بذات العنوان) عن المنزل.

 

 وفي وقت لاحق حضرت والدة المتغيب وأفادت بعودة ابنها للمنزل دون حدوث ثمة مكروه له وأقرت أنه كان موجودًا خلال فترة غيابه بمنطقة شبرا بالقاهرة ولم تتهم أحد بالتسبب فى غيابه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 
 

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة الأهرام وزارة الداخلية منطقة شبرا مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

حبس مزارع بتهمة قتل عامل فى المنيا بسبب خلافات الجيرة

أخبار الحوادث اليوم.. النيابة تعاين موقع انهيار عقار بورسعيد.. وضبط القائم على إدارة 29 موقعا إلكترونيا لبث الأفلام والمسلسلات

حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالغربية

أبرزها سيما كلوب، تفاصيل جديدة عن إغلاق 29 موقعا إلكترونيا للقرصنة وبث الأفلام والمسلسلات.. وقانوني يكشف العقوبات

زيارة استثنائية لنزيلات مراكز الإصلاح بمناسبة حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

ضبط أكثر من 17 ألف قضية سرقة تيار كهربائى

ضبط القائم على إدارة 29 موقعا إلكترونيا لبث أفلام ومسلسلات مقرصنة في بولاق الدكرور

مصرع 4 أشخاص، النيابة تعاين موقع انهيار عقار بورسعيد

الأكثر قراءة

سيف زاهر: قرار نهائي من الزمالك بشأن محمد صبحي ومفأجاة عن بديله

فريد زهران: سألغي بطاقات التموين حال فوزي بالرئاسة (فيديو)

الاتهامات الموجهة للراقصة حورية بعد القبض عليها في الإسكندرية

الخارجية الأمريكية تضع خطوطًا حمراء على حكم غزة بعد الحرب

آخر كلام، موقف فيتوريا من استبعاد ثلاثي المنتخب من بطولة أمم إفريقيا

الأمن يكشف ملابسات تغيب طالب الهرم

نتنياهو: الحرب لن تتوقف في غزة وعودة المحتجزين مهمة مقدسة

احصلي على بشرة ناصعة البياض بالشوفان وبذور الشيا

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

مزاد يبدأ من 8 ملايين يورو على قمصان ميسي في كأس العالم 2022

وفاة 500 حالة كل أسبوع، الكوليرا تحصد الأهالي في زيمبابوي

بعد 3 سنوات، انتهاء أكبر محاكمة لأقوى عصابات المافيا في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 20-11-2023 في ختام التعاملات

زيادة أسعار المعدن الأصفر اليوم، الجنيه الذهب يتخطى حاجز الـ 22 ألف جنيه

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 20-11-2023

المزيد

انفوجراف

مصر تتقدم 4 مراكز في مؤشر حقوق الطفل 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أخى يطالبنا بحق حرمانه من التعليم من ميراث أبي؟.. وأمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية