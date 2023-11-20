بعد 3 سنوات، انتهاء أكبر محاكمة لأقوى عصابات المافيا في إيطاليا

كتبت محكمة إيطالية، اليوم، كلمة النهاية في إحدى أكبر المحاكمات في تاريخ عصابة المافيا الشهيرة، حيث أصدرت المحكمة، اليوم الإثنين، أحكامًا بالسجن لفترات مطولة في نهاية واحدة من أكبر محاكمات المافيا على الإطلاق في إيطاليا، والتي استهدفت عصابة "ندرانجيتا" الإجرامية في معقلها بمنطقة كالابريا بجنوب البلاد.

المحاكمة استمرت 3 سنوات

وتم تقديم أكثر من 330 من رجال العصابات المشتبه بهم وشركائهم المزعومين، وبينهم بعض ذوي الياقات البيضاء، بتهم متعددة مثل الابتزاز والاتجار بالمخدرات والسرقة، في محاكمة استمرت نحو 3 سنوات.

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وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن القضاة استغرقوا ساعة و40 دقيقة لقراءة حكمهم فقط.

وجاءت أشد العقوبات على سافيريو رازونالي ودومينيكو بونافوتا، وهما زعيمان محليان للمافيا في كالابريا، وحُكم على كل منهما بالسجن 30 عامًا.

ومن بين المدانين جيانكارلو بيتيلي، المحامي والسياسي السابق في حزب (إيطاليا.. إلى الأمام)، عضو الائتلاف الوطني الحاكم، وحُكم عليه بالسجن 11 عامًا بتهمة التآمر مع المافيا، وتسريب معلومات.

السجن 2.5 عام لرئيس الشرطة السابق

وصدر حكم على جورجيو ناسيلي، وهو رئيس سابق للشرطة المحلية، بالسجن لمدة عامين و6 أشهر.

وعلى الرغم من ذلك، لم ينجح الادعاء في إصدار أحكام مشددة كما كان يسعى في عدد من القضايا، وتمت تبرئة أكثر من 100 ممن جرت محاكمتهم.

ومن الممكن أن يستأنف الدفاع والادعاء العام حكم المحكمة الابتدائية الصادر اليوم الإثنين.

وشدد المدعون على أن "ندرانجيتا" أقوى عصابات المافيا في إيطاليا إذ تتفوق بسهولة على عصابة "كوزا نوسترا" الأكثر شهرة في صقلية، كما يمتد نفوذها عبر أوروبا وخارجها.

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