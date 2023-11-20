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اقتصاد

التصديري للصناعات الهندسية يطلق بعثة تجارية للسعودية تضم 14 شركة، 9 ديسمبر المقبل

مي حلمي؛ فيتو
مي حلمي؛ فيتو

 أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إطلاق بعثة تجارية إلى السعودية في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية بالفترة من 9 إلى 15 ديسمبر 2023، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

مشاركة 14 شركة من القطاعات الهندسية 

 وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن البعثة التجارية ستشهد مشاركة 14 شركة في هذه القطاعات من أجل استمرار زيادة الصادرات المحققة خلال عام 2023، ولكون هذه القطاعات دعائم رئيسية لنمو الصادرات الهندسية المصرية.

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وأوضح المجلس التصديري، أنه من المقرر تنظيم عدد كبير من اللقاءات الثنائية خلال زيارة المملكة العربية السعودية بين الشركات المصرية ونظيرتها في المملكة للتواصل إلى توافقات حول توقيع عقود تصديرية في المستقبل.

صادرات الصناعات الهندسية، فيتو

 

اختراق السوق السعودي 

 من جانبها قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول السوق السعودي بمنتجاتها عبر منحها الشهادات اللازمة.

 

وأشارت إلى أن المجلس يساعد الشركات الهندسية للحصول على شهادة ساسو "saso" وهى شهادة مطلوبة للتصدير للسوق السعودي.


وأكدت مي حلمي، استمرار المجلس في تنظيم البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية خلال الربع الأخير من العام الجاري من أجل الوصول إلي مستهدف نمو الصادرات بالرغم من التحديات العالمية والمحلية الحالية.

 

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 وأضافت "حلمي"، أن الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري تستهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية والمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة في القارات المختلفة.

 

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