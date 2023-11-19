تحديث الصناعة ينظم لقاء لخريجي برنامج الشراكة مع ألمانيا

نظم مركز تحديث الصناعة والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي - GIZ، لقاء بين بعض خريجي برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع ألمانيا مع مدير البرنامج يورج شريبير - مدير أول برامج وذلك على هامش مشاركة خريجي البرنامج بفعاليات المعرض التجاري Medica - tradefair بمدينة دسلدورف بألمانيا.

جدير بالذكر أن خريجي البرنامج قد تمكنوا من إجراء العديد من الاجتماعات الثنائية مع منظمات الأعمال الألمانية مثل German Trade & Invest (GTAI) وTHE LÄND Baden-Württemberg وذلك بعد تمام مشاركتهم بالبرنامج.

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وخلال عام ٢٠٢٤؛ ينظم المركز مجموعة تدريبية من منشآت قطاع الصناعات الطبية تقوم بزيارة واستكشاف معرض ميديكا خلال نوفمبر 2024.

مركز تحديث الصناعة يطلق منصة إلكترونية لـ 152 فرصة استثمارية في كافة القطاعات

وحرص مركز تحديث الصناعة على تحليل الواردات والصادرات المصرية، على مدار الأربع سنوات الماضية، وتحديد عدد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح الجهاز، أنه تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والتي تضم عدد 152 فرصة استثمارية في القطاعات المختلفة.

ويأتي هذا في إطار توجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ونظرا للدور الفني الذي يقوم به مركز تحديث الصناعة في زيادة تنافسية الصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلي من خلال تحديد عدد من الفرص الاستثمارية.

152 فرص استثمارية في كافة القطاعات الصناعية

وأعلنت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة إطلاق المركز لمنصة إلكترونية تضم الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الصناعية من هنا

كما دعت دعاء سليمة، جميع الراغبين في التعرف على الفرص الاستثمارية لتفقد المنصة وتحديد الفرص المناسبة لهم في القطاعات الآتية "الصناعات الطبية والدوائية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية، صناعة مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الصناعات النسيجية وصناعات الطباعة والتغليف".

وسيتم التنسيق مع الهيئات والجهات المختلفة لمساعدتهم للاستثمار في الفرص المذكورة أعلاه، محليًا أو بالشراكة مع الشركات الأجنبية التي يمكنها نقل التكنولوجيا إلى السوق المصري، حيث يستطيع المستثمر البحث داخل المنصة الإلكترونية من خلال البحث بالقطاع الذي يرغب الاستثمار فيه، والبحث بالفئة أيضا، والاطلاع على كافة البيانات اللازمة.

كما يمكن من خلال المنصة الإلكترونية ملء استمارة التواصل لتقديم المزيد من المعلومات اللازمة بالفرصة الاستثمارية المرغوب فيها.