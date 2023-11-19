أخبار الاقتصاد اليوم.. التموين تعلن موعد انتهاء أزمة السكر.. وسعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في 5 شركات

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في 5 شركات

ننشر أسعار الجنيهات الذهب في الأسواق المحلية، وحسب المطروح من الشركات المنتجة والمصنعة له، وذلك وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية ومع صعود الأسعار العالمية.

جنيه ذهب عيار 21 من «لازوردي» بسعر 23245 جنيهًا

سعر جنيه الذهب عيار 21 «بي تي سي» بلغ 23585 جنيهًا

جنيه الذهب عيار 21 «سويس جولد» بسعر 24525 جنيهًا

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جنيه الذهب عيار 21 «بي تي سي» بسعر 23550 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب من «إيجبت جولد» بسعر 23635 جنيهًا

تقرير المتابعة الأول لبرنامج نوفي: 3.2 مليار دولار التعهدات المالية من شركاء التنمية لتنفيذ محور الطاقة

كشفت تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، أن إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مكونات محور الطاقة بلغت نحو 3.2 مليار دولار على مدار عام من العمل المشترك.

وكشف بيان وزارة التعاون الدولي، أنه على مدار العام تم التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية وبالأخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشريك التنمية الرئيسي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والشركاء الآخرين من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، والتحالفات الدولية، من أجل وضع المشروعات موضع التنفيذ بهدف تعزيز أهداف التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، من خلال الحد من انبعاثات الغازات الضارة، وتحسين جودة الهواء وتأمين الوصول إلى مصادر الطاقة الموثوقة والنظيفة، مما يؤثر على رفاهية وصحة الناس، مع تحقيق الأهداف المناخية الوطنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

البنك الأوروبي: محور الطاقة ضمن برنامج نوفي مثال للمنصات الوطنية الناجحة

قالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «عندما تولى البنك الأوروبي زمام المبادرة في محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّــي، كان لدينا هدف واضح وهو تسريع تحول الطاقة في مصر. وبعد مرور عام نحن فخورون برؤية ما حققناه من نتائج ملموسة لهذا البرنامج، موضحة أن النتائج التشغيلية التي تم تحقيقها في تلك الفترة تجعل محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّــي مثالًا للمنصات الوطنية الناجحة».

وأوضحت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، "الفضل في ذلك يعود إلى الجهد المشترك مع شركاء التنمية، ومن خلال التعاون مع كافة الشركاء قام البنك الأوروبي بحشد 1.5 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة ومنح وغيرها من أشكال التمويل التي تعزز الاستثمار في شبكة الطاقة في مصر، وتعمل تلك التمويلات على حشد مليارات الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وبالفعل فقد بدأ تنفيذ مشروعات بقدرة 1.8 جيجاوات والتي اجتذبت نحو 1.9 مليار دولار استثمارات خاصة، كما وقعت مصر أول مبادلة ديون لاستثمارات تعزيز الشبكة.

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

تشهد أسعار السكر ارتفاعًا مستمرًّا في السوق المحلي، الأمر الذي جعل المستهلكين يجدون صعوبة في الحصول عليه بالسعر المعتاد والذي كان يتراوح ما بين 27 إلى 30 جنيهًا.

سعر السكر اليوم الاحد

ويعد السكر أحد السلع التى تشهد ارتفاعًا مستمرًّا بالسوق حيث يتراوح سعر السكر ما بين 40 إلى 45 جنيها للكيلو، وذلك حسب المنطقة.

وزير التموين يكشف موعد انتهاء أزمة السكر

أزمة السكر، شدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين على أنه سيتم اتخاذ إجراءات لمواجهة الظاهرة التى أسماها “تجميع السكر” بالتنسيق مع السلاسل التجارية.



أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث للمعدن الأصفر في الأسواق

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 2023-11-19 وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3109 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2720 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2331 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1813 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 21760 جنيهًا.

تعرف على حجم الاستثمارات السعودية فى مصر

تولي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية اهتمامًا واسعًا بتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين، خاصة مع ما تشهده مصر من حراك تنموي كبير بفضل السياسات الجديدة للحكومة المصرية

ويقابل ذلك حراكًا غير مسبوقًا في المملكة العربية السعودية للتحول نحو الاقتصاد غير النفطي، والتركيز الكبير على تدشين مشروعات سياحية وصناعية وخدمية جديدة سيكون للمستثمرين المصريين دور فاعل فيها.

الاستثمارات السعودية في مصر

وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعًا في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

جوائز مالية قيّمة للشركات الناشئة، تفاصيل احتفالية شركة جيمناي إفريقيا بدعم من مؤسسة ساويرس (صور)

بدأت مساء اليوم الأحد 19-11-2023 احتفالية شركة جيمناي إفريقيا، بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بختام النسخة الثانية من برنامج "حاضنات جيمناي للشركات الناشئة في الصعيد"

وتقام المسابقة النهائية "يوم العروض التقديمية" لأفضل 15 شركة ناشئة شاركت في النسخة الثانية من البرنامج، والتي يتم اختيار أفضل ثلاث شركات من خلالها، للفوز بجوائز مالية تقدر بإجمالي 150 ألف جنيه مصري.

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج، الذي يتم تنفيذه بدعم وتمويل من مؤسسة ساويرس، إلى تقديم دعم لـ رواد الأعمال من مختلف القطاعات في المناطق المهمشة، ومنحهم منصة لإطلاق أفكارهم في مجالات الأعمال المختلفة، خاصة ريادة الأعمال المجتمعية.

كما يهدف البرنامج إلى تمكين الشركات الناشئة بداية من مرحلة النموذج الأولي مرورًا بمراحل النمو المختلفة عن طريق إتاحة فرص للتدريب والتمويل والتشبيك.

جولة "فيتو" في الأسواق تكشف أسعار منتجات الألبان

تباينت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، مع إعلان المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، وتطبيقها بدءًا من منتصف أكتوبر الماضي، إضافة إلى عدم مشاركة بعض الشركات في تقديم تخفيضات على السلع الغذائية ضمن المبادرة الحكومية.

تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار على 7 سلع رئيسية، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، وتشمل الأرز والزيت والسكر والفول والعدس ومنتجات الألبان والمكرونة، إضافة إلى الدواجن والبيض اللذين حُددت أسعارهما داخل المبادرة بتخفيضات تصل لـ 15%.

كامل الوزير: قطاع النقل ينتج 100 مليون طن من إجمالي الانبعاثات الكربونية

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن ما يعادل 100 مليون طن، من إجمالي الانبعاثات الكربونية تنتج عن قطاع النقل، مشيرًا إلى أن القطاع هو الأكثر إنتاجًا للانبعاثات الكربونية بنحو 23% من إجمالي انبعاثات الطاقة.

وأضاف وزير النقل، في كلمته خلال حفل إطلاق وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي»، أن أنه في عام 2014، تسبب قطاع النقل في انبعاث 48 مليون طن من الكربون، موضحًا أنه من المتوقع أن تصل حجم انبعاثات القطاع إلى 120 مليون طن بحلول 2030. وأكد انه من المستهدف خفض حجم الانبعاثات الكربونية بنحو 8 ملايين طن بحلول 2030.

وأضاف أن مصر تهدف إلى تحقيق هذا الهدف من خلال إنشاء شبكة للنقل النظيف تشمل مشروعات تطوير خطوط السكك الحديد الجاري العمل عليها. كما تسعى مصر لخفض 1.1 مليون طن سنويا من حجم الانبعاثات الكربونية، داعيًا شركاء التنمية من بنوك التنمية متعددة الأطراف والثنائية لتوفير آليات تمويل ميسرة لدعم جهود مصر في هذا السياق.

وزير الزراعة: التغير المناخي يمثل أكبر التهديدات على كثير من المجتمعات

قال السيد القصير، وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، إنه تم الاتفاق على تنفيذ 4 مشروعات مع شركاء التنمية في مجال الزراعة والري، ضمن محور الغذاء لبرنامج نوفي بقيمة 3.400 مليار دولار استمارات، تم حشد منها 1.600 مليار دولار من خلال وزارة التعاون الدولي.

وأضاف القصير، في كلمته خلال حفل إطلاق وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي»، أن التغير المناخي يمثل اكبر التهديدات لكثير من المجتمعات على نحو يصعب معه الوصول إلى التعهدات الدوليه، وهو ما يجعل التكيف أكثر صعوبة وتكلفة لذلك يتم اتخاذ إجراءات جزرية لمواجهة التغيرات المناخية.

واشار إلى أن الدول النامية لا تستطيع وحدها التغلب والتكيف مع على الآثار التغيرات المناخية لذلك يجب الالتزام بالتمويل الميسر المطلوب من المؤسسات الدولية على نحو اكثر استدامه.

رانيا المشاط: برنامج نوفي نموذج للمنصات الوطنية المبنية على مبادئ ملكية الدولة

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»: عامٌ من التنفيذ، والتي تعقد بحصور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة، والنقل، والبيئة

بالإضافة إلى رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وهم السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيراردين موكيشيمانا، نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي،وممثلي بنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

واضافت أن التمويل المناخي يتصدر أجندة التعاون الدولي والعمل المشترك، وبالرغم من حجم تعهدات الدول والمؤسسات، والطلب المتزايد على التمويل المناخي، إلا أن هذه الالتزامات لم تتحقق.

أحمد سمير يشارك في اجتماع اتحادي الصناعات والغرف التجارية مع مستثمرين سعوديين

ستضافت وزارة التجارة والصناعة اجتماعًا موسعًا لوزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير ونظيره السعودي الدكتور ماجد القصبي مع وفد المستثمرين السعوديين ومسئولي اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.

واستعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي وامكانيات استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين.

مؤسسة ساويرس للتنمية: هدفنا الأول الحد من معدلات الفقر (صور)

قال محمد بركات، رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة ساويرس، إن المؤسسة تهتم في المقام الأول بالحد من الفقر، من خلال بذل المجهودات وتقديم العديد من المشروعات في مختلف المجالات.

وأضاف أنه تم اختيار 15 شركة ناشئة بنهاية البرنامج التدريبي للمنافسة في المرحلة الأخيرة "يوم العروض التقديمية"، بناءًا على الجدارة في تقديم مشاريع متميزة ومبتكرة ذات أثر مجتمعي إيجابي ومدروس، وقابلة للتنفيذ والتطور والنمو بشكل أسرع وبأسلوب علمي ممنهج،وتقديم العديد من الجوائز لهم.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الأحد باحتفالية شركة جيمناي إفريقيا، بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بختام النسخة الثانية من برنامج "حاضنات جيمناي للشركات الناشئة في الصعيد"



تجدر الإشارة إلى أن النسخة الثانية أيضًا ستشهد انضمام عدد من الشركات الناشئة المشاركة بالبرنامج إلى "مسرعة الأعمال" بهدف تمكينها من النمو والانطلاق، عبر تقديم المساعدة والتدريب الفني المتخصص وتعزيز العلاقات مع المستثمرين.

جيميناي إفريقيا: نعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتقديم تمويلات بالتعاون مع شركائنا (فيديو وصور)

قال عدلي تومة العضو المنتدب لشركة جيميناي إفريقيا، إنه يوجد استراتيجية لتحقيق التنمية، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس المستدامة بمحافظات الصعيد، لافتًا إلى أنه يوجد عدد 6 حاضنات بمختلف محافظات الصعيد.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها اليوم الأحد باحتفالية شركة جيمناي إفريقيا، بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بختام النسخة الثانية من برنامج "حاضنات جيميناي للشركات الناشئة في الصعيد"، أن الأفكار التي تقدمها الشركة، مبنية على تسهيل التمويل للشركات الناشئة من خلال جوائز نقدية، وكذلك تقديم التدريب والتأهيل لعناصر هذه الشركات، إضافة إلى إشراك هؤلاء بسوق العمل.

وأوضح، أن هناك اهتماما كبيرا بالمرأة وتنمية الشباب بشكل أساسي، وتقديم كافة الإمكانات المتاحة لهم، لتأهيلهم لسوق العمل. تجدر الإشارة، إلى أنه تم فتح باب التقديم للنسخة الثانية في إبريل من العام الجاري، حيث ضمت عددا من الشركات الناشئة المشاركة بالبرنامج إلى "مسرعة الأعمال" بهدف تمكينها من النمو والانطلاق، عبر تقديم المساعدة والتدريب الفني المتخصص وتعزيز العلاقات مع المستثمرين. وكانت النسخة الأولى من برنامج جيمنياي للشركات الناشئة بالصعيد في عام 2022، قدمت الدعم لعدد 45 شركة ناشئة، من خلال دورتين تدريبيتين على مدار 14 شهرا، تأهلت منهم 18 شركة ليوم العروض التقديمية الذي انتهى باختيار 3 شركات ملهمة للفوز بجوائز مالية.

جناح مميز للبنك التجاري الدولي cib في معرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي

شارك البنك التجاري الدولي cib في معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشموال المالي تحت رعاية البنك المركزي، وذلك من خلال جناح مميز حظي بإعجاب العديد من رواد المعرض.

كما تسابق المشاركون علي التواجد في جناح التجاري الدولي والاستماع إلي كل الخدمات الرقمية التي يتم تقديمها من خلال فروع البنك وخدماته علي الإنترنت.

وشهد جناح البنك التجاري الدولي تواجدا مكثفا من المترددين علي المعرض في أول أيامه، كما حرص العاملون من أبناء البنك علي استقبال العملاء من رواد المعرض، وتقديم شرح مفصل لهم عن كل ما يخص خدمات cib البنكية.

بطاقة نون من البنك التجاري الدولي

ومن جانب آخر أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)– أكبر بنك قطاع خاص في مصر – عن إطلاق بطاقة CIB noon الائتمانية الجديدة بالتعاون مع "نون"، المنصة الرقمية الرائدة للتسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط، وشركة "فيزا"، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية.