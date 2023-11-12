الأحد 12 نوفمبر 2023
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اقتصاد

هل ارتفعت أسعار منتجات الألبان في الأسواق؟ تجار يوضحون

أسعار منتجات الألبان
أسعار منتجات الألبان في الأسواق، فيتو

أسعار منتجات الألبان في الأسواق، أثار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بشأن تباين أسعار الألبان ومنتجاتها، مشيرون إلى ارتفاع سعر بعض الأنواع في الأسواق، مع فيما لم تعلن شركات إنتاج الألبان ومنتجاتها أي ارتفاعات جديدة في السعر، فهل ارتفعت أسعار الجبنة في الأسواق؟، هذا ما نجيب عنه في السطور التالية: 

أسعار منتجات الألبان في الأسواق، فيتو

 

أسعار منتجات الألبان شهدت تحركًا طفيفًا دون تغيرات في السعر للمستهلك

 تجولت عدسة كاميرا «فيتو» في عدد من المناطق في محافظة القاهرة، لرصد حالة أسعار منتجات الألبان في المحال التجارية، حيث أكد عدد من التجار الذين تحدثوا لـ«فيتو» أن أسعار منتجات الألبان شهدت تحركًا طفيفًا، لكن دون تغيرات في أسعار المستهلك، خاصة مع قلة القوة الشرائية للمواطنين مع ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تطبيق المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع ومنها منتجات الألبان في السلاسل الغذائية الكبرى، وعليه يحاول محلات البقالة الحفاظ على المنافسة في السعر.

 

توقعات بارتفاع أسعار منتجات الألبان مجددًا قبل نهاية العام لهذه الأسباب

 وأشاروا إلى أن الموردين والموزعين أكدوا لهم أن أسعار مستلزمات إنتاج منتجات الألبان في ارتفاع مستمر، وإنه من الممكن أن ترتفع أسعار منتجات الألبان مجددًا قبل نهاية العام.

 

أسعار الألبان ومنتجاتها وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية 

ورصد البوابة الحكومة لأسعار السلع المحلية والعالمية، تباين في سعر الألبان ومنتجاتها، مع انخفاضات طفيفة في سعر الألبان المعبأة والسائبة، مقابل ارتفاع أسعار اللبن البودر، إضافة إلى انخفاض طفيف في أسعار أنواع الجبن مقابل ارتفاع سعر الجبنة الأسطنبولي والشيدر.

«فيتو» تنشر أسعار الألبان في الأسواق، سعر الجبنة الرومي في المحال التجارية، أسعار الجبن البيضاء بمختلف أنواعها، وفقًأ لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التي جاءت كالتالي: 

أسعار منتجات الألبان في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار اللبن المعبأ في الأسواق اليوم 

انخفضت أسعار اللبن المعبأ (بأنواعه كافة) بنحو 0.25% مقارنة بسعره أمس مسجلًا متوسط سعر 32.08 جنيه، ليتراوح بين 24 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق مقابل 38 جنيهًا أعلى سعر له.

وفي المنافذ، سجل اللبن المعبأ متوسط سعر قدره 18.9 جنيه، وأعلى سعر للبن نحو 29.2 جنيه.

وانخفضت أسعار اللبن كامل الدسم معبأ بنحو 1.1% قدر بـ 1.12 جنيه مقارنة بسعره أمس، وسجل متوسط سعر اللتر نحو 31.14 جنيه، ليبلغ أقل سعر للتر اللبن نحو 23 جنيهًا مقابل 40 جنيهًا أعلى سعر في الأسواق.

وبلغ متوسط سعر اللبن كامل الدسم معبأ نحو 17.2 جنيه في المنافذ، وأعلى سعر له 32.5 جنيه.

أما اللبن كامل الدسم معبأ ساده فبلغ متوسط سعره نحو 34 جنيهًا، ليبلغ أقل سعر اللبن كامل الدسم سادة نحو 24 جنيهًا، مقابل أعلى سعر للتر قدره 41 جنيهًا.

وفي المنافذ، سجل اللبن كامل الدسم معبأ سادة متوسط سعر قدره 19.36 جنيه، مقابل 31.8 جنيه أعلى سعر له.

 

انخفاض أسعار اللبن السائب في المحلات والمنافذ اليوم

 فيما انخفضت أسعار اللبن السائب بنحو 8.8%، بنحو 2.3 جنيه، مسجلًا متوسط سعر قدره 23.6 جنيه، وبلغ أدنى سعر لكيلو اللبن نحو 15 جنيهًا مقابل 33 جنيهًا أعلى سعر له في الأسواق.

أما اسعار اللبن السائب في المنافذ، بلغ متوسط سعر اللبن نحو 13.5 جنيه للتر، فيما بلغ أعلى سعر للبن السائب في المنافذ نحو 24.5 جنيه.

 

ارتفاع سعر اللبن المجفف في الأسواق والمحلات اليوم

وفيما يخص اللبن المجفف، سجل اللبن مجفف أو بودر ارتفاعًا قدره 7.32% بنحو 7.6 جنيه، مسجلًا متوسط سعر بنحو 112.5 جنيه، ليتراوح بين 50 جنيهًا أقل سعر للبن مقابل 232 جنيهًا أعلى سعر له في الأسواق.

أما عن سعر اللبن البودر أو المجفف في المنافذ، فسجل متوسط سعر نحو 63.5 جنيه، وأعلى سعر له 107.1 جنيه.

أسعار منتجات الألبان في الأسواق، فيتو

انخفاض طفيف في أسعار الجبن الأبيض في المحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية اليوم

 وسجلت أسعار الجبن الأبيض انخفاضًا طفيفًا في المحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية وذلك مقارنة بسعر الجبنة أمس السبت، إذ انحفضت أسعار الجبن الأبيض بنحو 0.67%، ليبلغ متوسط سعر الكيلو 111 جنيهًا، وسجلت الجبن أقل سعر لها في الأسواق نحو 80 جنيهًا مقابل 160 جنيهًا أعلى سعر للكيلو.

فيما سجلت الجبن الأبيض متوسط سعر قدره 91.5 جنيه في المنافذ.

 

سعر الجبنة الرومي في الأسواق والمنافذ اليوم الأحد

 أما الجبن الرومي، فسجلت الجبن الرومي متوسط سعر قدره 220.4 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لكيلو الجبن الرومي نحو 160 جنيهًا، مقابل أعلى سعر قدره 260 جنيهًا في الأسواق.

وفي منافذ بيع السلع الغذائية، سجلت الجبن الرومي متوسط سعر قدره 111.3 جنيه، وأعلى سعر لها 174.5 جنيه. 

 

أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق اليوم

وسجلت أسعار الجبنة البيضاء (ثلاجة) انخفاضًا بنحو 2.24 % مقارنة بسعره أمس، وبلغ متوسط سعر الجبنة نحو 91.93 جنيه، وسجلت الجبنه البيضاء نحو 49 جنيهًا أقل سعر للكيلو، مقابل 150 جنيهًا أعلى سعر للجبنة.

فيما سجلت الجبنة متوسط سعر بنحو 53 جنيهًا في منافذ بيع السلع الغذائية، و94 جنيهًا أعلى سعر لها.

ارتفاع سعر الجبن الأسطنبولي في الأسواق ومنافذ بيع السلع اليوم الأحد

أما أسعار الجبن الأسطنبولي، فسجلت ارتفاعًا قدره 5.23% أي بنحو 5.5 جنيه، وسجلت متوسط سعر بنحو 110.9 جنيهات، وبلغ أقل سعر للكيلو نحو 45 جنيهًا مقابل 160 جنيهًا أعلى سعر لها في الأسواق.

وفي المنافذ، سجلت متوسط سعر نحو 55 جنيهًا، ونحو 99 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجبن الأسطنبولي.

ارتفاع سعر الجبنه الشيدر في المحلات والمنافذ اليوم الأحد

وعن أسعار الجبن الشيدر، التي سجلت ارتفاعًا قدره 7.8% أي بنحو 14.7 جنيه عن سعره السابق، وبلغ متوسط سعر الجبن الشيدر نحو  202.8 جنيه، لتتراوح بين 60 جنيهًا أقل سعر للشيدر مقابل 450 جنيهًا أعلى سعر للكيلو في الأسواق.

وبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 79.5 جنيه في منافذ بيع السلع الغذائية، مقابل 131 جنيهًا أعلى سعر للجبنة الشيدر.

أسعار منتجات الألبان في الأسواق، فيتو

 أسعار منتجات الألبان في المحال التجارية 

وعن أسعار منتجات الألبان وفقًا لجولة «فيتو» في الأسواق، جاءت كالتالي:

سجلت علبة جبنة طعمة زيتون أسود وزن 500 جرام  سعر ٢٩.٥ جنيه.

بلغ سعر طعمة زيتون أسود وزن ٢٥٠ جرامًا نحو  ١٥.٩٥ جنيه.

سجلت جبنة جرين لاند اسطبولي وزن ٥٠٠ جرام  نحو ٣٠.٩٥ جنيه.

بلغت جبنة دومتي بلس أنواع  وزن ٥٠٠ جرام نحو ٢٩.٩٥ جنيه.

سجلت جبنة دومتي وزن ٥٠٠ جرام أنواع نحو  ٢٥ جنيهًا.

سجلت جبنة دومتي فيتا بلس شيدر وزن  ٥٠٠ جرام نحو ٢٩.٩٥ جنيه. 

أسعار منتجات الألبان في الأسواق، فيتو

سعر الجبن في المحال التجارية والأسواق اليوم

بلغ سعر جبنة فيتا دومتي بلس أصفر وزن ٥٠٠ جرام نحو ٢٩.٩٥ جنيه.

بلغ سعر جبنة دومتي فيتا بلس بسطرمة  وزن ٥٠٠ جرام  نحو ٢٩.٩٥ جنيه.

سجلت جبنة فيتا طبيعي وزن ٤٥٠ جرامًا نحو  ٧٤.٥٠ جنيه.

سجلت جبنة برميلي طبيعي وزن ٤٥٠ جرامًا نحو ٧٤.٥٠ جنيه.

بلغ سعر جبنة فيتا بالبسطرمة جرين لاند  وزن٢٥٠ جرامًا نحو ١٦.٥٠ جنيه.

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بلغ سعر جبنة اسطنبولي جبنتي  وزن ٥٠٠ جرام  نحو ٢٥.٩٥ جنيه. 

بلغ سعر جبنة برميلي طبيعي وزن ٤٥٠ جرامًا نحو ٧٤.٥٠ جنيه.

بلغ سعر جبنة فيتا زيتون طبيعي وزن٤٥٠ جرامًا نحو٧٤.٥٠ جنيه.

بلغ سعر جبنة دومتي طبيعي بابريكا  وزن٣٨٠ جرامًا نحو ٨٥.٥٠ جنيه.

أسعار الجبنة في المحال التجارية

بلغ سعر جبنة اسطنبولي بلدي وزن ٢٥٠ جرامًا نحو ٣١ جنيهًا.

بلغ سعر جبنة برميلي سادة بلدي وزن ٢٥٠ جرامًا نحو ٣١ جنيهًا. 

سجلت جبنة فيتا /إسطنبولي طعمة  وزن ٥٠٠ جرام نحو ٣٤.٩٥ جنيه.

بلغ سعر جبنة فيتا طعمة وزن٢٥٠ جرامًا نحو ١٧.٥٠ جنيه.

سجلت جبنة البطريق ملح خفيف وزن ٥٠٠ جرام نحو ٤١.٩٥ جنيه.

سجلت جبنة البطريق ملح خفيف وزن ٢٥٠ جرامًا نحو ٢٢.٥٠ جنيه.

سجلت جبنة فيتا كريمي أفانتي طبيعي وزن ٢٥٠ جرامًا نحو ٣٨.٩٥ جنيه.

سجلت جبنة فيتا طبيعي ديليس وزن ٢٥٠ جرامًا  سعر ٣٤.٩٥ جنيه.

بلغ سعر كيلو جبنة قريش طبيعي نحو ٨٥ جنيهًا.

سجل سعر كيلو قريش طبيعي بالفلفل نحو  ٩٠ جنيهًا

بلغ سعر كيلو جبنة رومي نحو  ٢١٩ جنيهًا.

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متى تعود أسعار منتجات الألبان لطبيعتها؟ الغرفة التجارية تجيب (فيديو)

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تعرف على أسعار الأجبان والألبان والبيض من مختلف المحلات في منطقة الجيزة

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