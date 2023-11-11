الأحد 12 نوفمبر 2023
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اقتصاد

البنك التجاري الدولي مصر يتصدر أسهم السوق الرئيسي المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع

البنك التجاري الدولي،
البنك التجاري الدولي، فيتو

تصدر البنك التجاري الدولي مصر قائمة أسهم السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول خلال الأسبوع بقيمة تداول بلغت 2.75 مليار جنيه، تلاها بلتون المالية القابضة بقيمة تداول بلغت 2.73 مليار جنيه، ثم مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو بقيمة تداول بلغت 1.01 مليار جنيه، ثم مجموعة اى اف جي القابضة بقيمة 864.5 مليون جنيه، ثم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بقيمة تداول بلغت 762 مليون جنيه، ثم الشمس للإسكان والتعمير بقيمة تداول بلغت 667 مليون جنيه. 

 

تداولات جلسة نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.632 تريليون جنيه، لتربح نحو 16 مليار جنيه. 

 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% عند مستوى 24312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92 % عند مستوى 29341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37%  عند مستوى 10349 نقطة.

 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1%  عند مستوى 4701 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% عند مستوى 6987 نقطة.

 

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تداولات جلسة الأربعاء 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.616 تريليون جنيه، لتربح نحو 35 مليار جنيه.

 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% عند مستوى 23986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.88 % عند مستوى 29074 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.52%  عند مستوى 10209 نقاط.

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75%  عند مستوى 4654 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74%  عند مستوى 6901 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.581  تريليون جنيه، لتربح نحو 24 مليار جنيه. 

 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45%  عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15%  عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48%  عند مستوى 9956 نقطة.

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41%  عند مستوى 6850 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

 وتباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 1.557 تريليون جنيه. 

 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 23059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 28214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 9809 نقاط.

 

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6755 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد الماضي، أول تداول الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.559 تريليون جنيه.

 

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 23094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 28291 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9810 نقاط. 

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 6726 نقطة.

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