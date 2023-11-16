الخميس 16 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

بدعم من مؤسسة ساويرس.. جيمناي أفريقيا تحتفل بختام النسخة الثانية من برنامج "حاضنات جيمناي للشركات الناشئة في الصعيد"

الفائزون بجوائز حاضنات
الفائزون بجوائز حاضنات جيمناي للشركات الناشئة بالصعيد، فيتو

بعد النجاح الهائل الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى، تحتفل شركة جيمناي أفريقيا، بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بختام النسخة الثانية من برنامج "حاضنات جيمناي للشركات الناشئة في الصعيد"، وذلك يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023، حيث ستقام المسابقة النهائية "يوم العروض التقديمية" لأفضل 15 شركة ناشئة شاركت في النسخة الثانية من البرنامج، والتي ستسفر عن اختيار أفضل ثلاث شركات للفوز بجوائز مالية تقدر بإجمالي 150.000 ألف جنيه مصري.

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يهدف البرنامج، الذي يتم تنفيذه بدعم وتمويل من مؤسسة ساويرس، إلى تقديم دعم لرواد الأعمال من مختلف القطاعات في المناطق المهمشة، ومنحهم منصة لإطلاق أفكارهم في مجالات الأعمال المختلفة، خاصة ريادة الأعمال المجتمعية. 

كما يهدف البرنامج إلى تمكين الشركات الناشئة بداية من مرحلة النموذج الأولي مرورًا بمراحل النمو المختلفة عن طريق إتاحة فرص للتدريب والتمويل والتشبيك.

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم فتح باب التقدم للنسخة الثانية من البرنامج في أبريل 2023، حيث تم اختيار 60 شركة ناشئة، من 6 محافظات في صعيد مصر (المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان)، للالتحاق بالبرنامج التدريبي المصمم خصيصا لتلبية احتياجات رواد الأعمال في محافظات صعيد مصر،والذي يتضمن ورش عمل وتدريبات متخصصة وجلسات توجيهية فردية وتشبيك وفرصة الدخول لشبكة جيمناي للخريجين.  وبنهاية البرنامج التدريبي، تأهلت 15 شركة ناشئة للمنافسة في المرحلة الأخيرة "يوم العروض التقديمية"، بناء على الجدارة في تقديم مشاريع متميزة ومبتكرة ذات أثر مجتمعي إيجابي ومدروس، وقابلة للتنفيذ والتطور والنمو بشكل أسرع وبأسلوب علمي ممنهج.كما ستشهد النسخة الثانية أيضا انضمام عدد من الشركات الناشئة المشاركة بالبرنامج إلى «مسرعة الأعمال»، بهدف تمكينها من النمو والانطلاق، عبر تقديم المساعدة والتدريب الفني المتخصص وتعزيز العلاقات مع المستثمرين.

وفي تصريح لها، قالت المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: "إن المؤسسة تؤمن بقدرة ريادة الأعمال الاجتماعية على تقديم الحلول الابتكارية التي يتطلبها المجتمع في وقتنا الحالي، لذلك نسعى إلى تمكين رواد الأعمال، خصوصا المهمشين اقتصاديًا وجغرافيا، من أجل كسر الحواجز الصارمة لدخول السوق وخلق حراك اجتماعي. لذا فأنه من دواعي سرورنا، أننكون شريكا في نجاح هذا البرنامج الرائد، للعام الثاني على التوالي، من أجل دعم خلق فرص العمل والنمو الشامل في ضوء التحديات الاقتصادية العديدة التي يواجهها العالم".

كما أكد المهندس عدلي توما، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جيمناي أفريقيا: "نحن نشعر بالفخر من النتائج التي استطعنا تحقيقها في النسخة الثانية من برنامج حاضنات جيمناي للشركات الناشئة بالصعيد بالتعاون مع مؤسسة ساويرس بناء على رؤيتنا المشتركة بأهمية دعم ريادة الأعمال الاجتماعية إيمانا منا بالدور المحوري الذي تلعبه في النهوض ببيئة الأعمال في الصعيد لخلق فرص للعمل ومكافحة الفقر بشكل عملي وفعال. كما أود أن أعبر عن مدى سعادتنا بالتأثير الإيجابي الذي أدخله البرنامج على كل المشاركين وبالأخص السيدات والشباب والذي لمسناه بشكل مباشر من خلال تواجدنا في المحافظات المستهدفة أثناء تنفيذ المراحل المختلفة للبرنامج والذي يدفعنا لتقديم دعم اكبر في المستقبل".

 

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من برنامج جيمناي للشركات الناشئة بالصعيد في عام 2022، قدم الدعم لعدد 45 شركة ناشئة، من خلال دورتين تدريبيتين، على مدار 14 شهر، تأهلت منهم 18 شركة ليوم العروض التقديمية الذي انتهى باختيار 3 شركات ملهمة للفوز بجوائز مالية.

شركة جيمناي افريقيا مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية حاضنات جيمناي للشركات الناشئة مؤسسة ساويرس حاضنات جيمناي للشركات الناشئة في الصعيد

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