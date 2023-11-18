وزير النقل يتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

زار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ميناء الإسكندرية، بمرافقة اللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وويان ماجاريان المدير التنفيذي الفرنسي للمحطة ممثل شركة CMA CGM، وتفقد مشغل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض.

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

وحرص وزير النقل على تفقد مبنى الإدارة والتحكم في المحطة وشاهد عملية استقبال وتفريغ السفينة Ever Learned المحملة بـ 6 آلاف حاوية، واستمع إلى شرح من مديرة التخطيط بالمحطة عن الآلية التي يتم من خلالها تفريغ الحاويات من السفينة وكيفية تحكم المنظومة الآلية بالمحطة في عملية التداول والربط بين غرفة التحكم والمعدات والأوناش المختلفة القائمة بعملية التفريغ والتداول والتستيف بالساحة، وكذلك آلية دخول وخروج الشاحنات المحملة بالحاويات وأماكن وضعها داخل المحطة.

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ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير كافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

نظام التسجيل المسبق للشاحنات

واستعرض وزير النقل تحقيق شركة المشروع لمعدل تداول تخطى 30 حاوية في الساعة، وقيام المحطة بالتغلب على أكبر التحديات وهى التكدس بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات والذي يعد أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها حيث ساهم ذلك في تقليل زمن مكوث الحاويات،

وأصبح وقت الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة وهو رقم قياسى لم تصل إليه أى محطة من قبل في مصر وفي حوض البحر المتوسط وهو ما أدى بدوره لزيادة أحجام التداول وزيادة إيرادات المحطة، وقد تم تسجيل أكثر من 7 آلاف شاحنة حتى الآن على النظام.

كما حرص وزير النقل على تفقد المناطق الخاصة بتداول الحاويات والتي بها يتم تداول ثلاثة أنواع من البضائع ( حاويات، بضائع عامة سيارات RORO) ) (والتقى بعدد من العاملين، وشدد على ضرورة بذل كافة الجهود لاستمرار تقديم المحطة لأعلى وأفضل المعدلات العالمية في الأداء، خاصة وأن وزارة النقل وفرت كافة الظروف الملائمة للعاملين بالمحطة لإنجاز المهام المطلوبة بالمحطة والتي تعتبر من أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة فى مجال النقل البحري.

وخلال جولته بالمحطة تفقد الوزير بوابات الدخول والخروج الخاصة بالمحطة وهي بوابات تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف ( OCR) لتسجيل دخول وخروج كافة الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة ومنع أى شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها مما يساهم في تحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات، والذى يؤدى بدوره إلى أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة.

الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض

وعقب انتهاء الجولة التفقدية ترأس الوزير لأعمال الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2023 وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.

وبدأت أعمال الجمعية التي تنعقد للمرة الأولى بعد افتتاح المحطة رئاسيا يونيو الماضي، باستعراض اللواء بحري عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات كافة الجهود المبذولة خلال مراحل إنشاء المحطة وتشغيلها والقدرة على مواجهة كافة التحديات ونجاح الشركة في تأسيس شركة المشروع (Trans Masr – TMT) )، ثم استعرض تقرير مجلس إدارة الشركة والذى تضمن أخر مستجدات الأداء المالي للشركة، ومنظومة تكنولوجيا المعلومات التي تدار بها المحطة، وكذلك كل ما يتعلق بتدبير المعدات، والتوظيف والعمالة وأداء المحطة حتى الآن بالإضافة إلى استعراض الموقف التشغيلي للمحطة ومعدلات الأداء تم التعاقد مع 6 خطوط ملاحية عالمية مختلفة، وتم استقبال ما يزيد عن 190 سفينة منذ بداية التشغيل التجريبي للمحطة وحتى الآن.

وتم التطرق إلى نجاح الشركة في المساهمة في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل وجعل المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي 35% مما ساهم في فتح باب المنافسة لتجارة الترانزيت في الميناء، وحيث تقوم الشركة حاليا باتخاذ كافة الآليات والإجراءات الخاصة باستصدار نظام جمركي خاص بالمحطة لمساعدة الشركات العالمية بأن تكون المحطة مركزا رئيسيا لتداول وتوزيع بضائعها وهو ما سيجلب نوعية جديدة من البضائع على سوق النقل المصري.

ويتم حاليا إنهاء أعمال ربط المحطة بالميناء الجاف في 6 أكتوبر بالسكك الحديدية وكذلك تم استعراض الخطط المستقبلية للمحطة حيث أوضح رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض أنه بناء على أحجام التداول يتم التجهيز لشراء أوناش ومعدات جديدة، هذا وقد اعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة، كما صدقت على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب المالي للشركة.

وأشاد وزير النقل خلال أعمال الجمعية بأداء الشركة خلال الفترة الماضية مؤكدا على ضرورة الانطلاق للدخول المحطات الجديدة.