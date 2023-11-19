حبس تشكيل عصابى لسرقة طلمبات المياه في المنوفية
قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين لقيامهم بإرتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه دائرة مركز شرطة الشهداء 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تمكن من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين– لـ 3 منهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة مركز شرطة الشهداء) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة- كمية لمخدر الحشيش- سلاح أبيض "مطواة"- 3 طلمبات مياه - 3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية").
وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع سرقة بدائرة مركزة شرطة الشهداء واعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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