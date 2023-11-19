الأحد 19 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس تشكيل عصابى لسرقة طلمبات المياه في المنوفية

حبس تشكيل عصابى،فيتو
حبس تشكيل عصابى،فيتو

قررت النيابة العامة حبس  تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين لقيامهم  بإرتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه دائرة مركز شرطة الشهداء 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تمكن من  ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين– لـ 3 منهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة مركز شرطة الشهداء) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة- كمية لمخدر الحشيش- سلاح أبيض "مطواة"- 3 طلمبات مياه - 3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع سرقة بدائرة مركزة شرطة الشهداء واعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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