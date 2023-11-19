تجديد حبس عاطلين لحيازتهما بودر وأستروكس بالمعصرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطلين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدري الأستروكس والبودر بالمعصرة.



وكانت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة) بمحل سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,750 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر- 2 سلاح أبيض "مطواة").

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وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.