تعرف على إجراءات وخطوات الحصول على خدمة ترخيص إعلان بالجيزة

ترصد فيتو لقرائها إجراءات وخطوات الحصول علي خدمة ترخيص إعلان بمحافظة الجيزة من خلال فروع مراكز التكنولوجيا التابعة لمحل راغب استخراج الرخصة وفي السطور التالية نسرد الإجراءات والأوراق المطلوبة التي تسمح لراغب الخدمة الحصول علي رخصة إعلان.

أولا- الإجراءات التي يجب اتباعها لراغب الخدمة..

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-تقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب والتأشيرة بالموافقة أو الرفض.

-تحديد رسوم الخدمة بناء على التأشيرة.

-سداد الرسوم وتلقي الخدمة.

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ثانيا- الأوراق والمستندات التالية:

-نموذج طلب ترخيص.

-عدد 2 صورة من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب عن الحوامل الخاصة بالإعلانات والتركيبات والهياكل وغيرها والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها وألوانها متى كان الإعلان مركبًا بأعلى أسطح العقارات أو أعمدة الإنارة أو النفق.

-الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية (يطلب فقط في حالة الإعلانات المضيئة).

-صورة تحقيق الشخصية.

-صورة التوكيل في حالة غياب صاحب الشأن.

-صورة من ترخيص المحل.

صورة السجل التجاري.

-صورة البطاقة الضريبية.

-صورة من عقد الإيجار أو التمليك (إثبات تاريخ).

-شهادة استشاري لتحمل العقارات.

-صورة فوتوغرافية من الإعلان المراد ترخيصه.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر.



المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مفوض معتمد من الشركة.

-عدم وجود مخالفات وجوبية الإزالة بالعقار أو قرار ترميم لم يتم تنفيذه (في حالة الإعلانات أعلى العقارات).

المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة

والجدير بالذكر أن خدمات عديدة تقدمها المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة للمواطنين بشكل مميكن وسريع.من خلال قنوات جديدة ومتطورة تخفف من الأعباء وتخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات الحكومية دون أي معوقات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

12 مركزا تكنولوجيا متنقلا

وكانت قد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة العدل؛ 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا "خدمات مصر" لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين، وذلك استكمالًا لتيسير الخدمات الحكومية على المواطن وفي إطار التكليفات الرئاسية بهذا الشأن.

وأشارت د. هالة السعيد إلى الدور المهم الذي تقوم به مراكز خدمات مصر التكنولوجية المتنقلة، لافتة إلى إتاحة عمل تلك المراكز طوال أيام الأسبوع، وبداية من اليوم ستعمل المراكز في أيام الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساء، وذلك تيسيرا على المواطن في القيام بتعاملاته المختلفة.

جولة تفقدية لمحافظ الجيزة

وكان قد أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية يرافقه اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وذلك لمعاينة مراحل العمل الجارية بمحور عمرو بن العاص في ضوء الانتهاء من العديد من القطاعات بالمحور وخطة استكمال تنفيذ المشروع بمسافة إجمالية ٤.٥ كم.

شملت جوله المحافظ ورئيس جهاز التعمير معاينة مسار المحور بالقطاعات التي تم الانتهاء منها ومؤهلة للسير وتشمل مطلع محور عمرو بن العاص باتجاه طريق المريوطية والطريق السياحي ومسار المحور من منطقة الإخلاص وحتي منزل المحور بشارع الشيخ أحمد نصر بالهرم.