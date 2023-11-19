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رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم

تشكيل منتخب مصر المتوقع
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون، فيتو

منتخب مصر، استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على إدخال تعديلات محدودة على تشكيلة الفريق أمام منتخب سيراليون، في اللقاء المحدد له اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الوطني، أن فيتوريا ينوي الدفع بالقوة الضاربة في مواجهة سيراليون، سعيا منه لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويحتل صدارة المجموعة الأولى مبكرا في تصفيات المونديال، وهو ما يعزز كثيرا من فرصه في التأهل لمونديال 2026.

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تعديلات طفيفة في تشكيلة منتخب مصر

وبحسب المصدر، فإن فيتوريا ينوي الدفع بالظهير الأيسر محمد حمدي أمام سيراليون على حساب أحمد فتوح، إلى جانب الدفع باللاعب محمود تريزيجيه أساسيا على حساب عمر مرموش الذي سيحتفظ به كورقة رابحة على مقاعد البدلاء، كما سيتم الدفاع باللاعب حمدي فتحي أساسيا على حساب مروان عطية.

وفي مركز المساك، يتجه فيتوريا إلى العودة لتواجد الثنائي محمد عبد المنعم وعلى جبر في التشكيلة الاساسية، مع استمرار عمر كمال أساسيا أمام سيراليون.

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون

مما سبق يتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - محمد عبد المنعم - عمر كمال 

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - تريزيجيه 

منتخب مصر يستعد لمواجهة سيراليون، فيتو

بعثة منتخب مصر تصل ليبيريا

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى ليبيريا في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت، بعد رحلة استغرقت ٩ ساعات، استعدادًا لمواجهة سيراليون في السادسة مساء اليوم الأحد، واكتفى روي فيتوريا بخوض الفريق مرانا وحيدا على الأراضي الليبيرية، نظرا لضيق الوقت بين المباراة الأولى أمام جيبوتي ومباراة اليوم أمام سيراليون.

كان في استقبال بعثة منتخب مصر أعضاء السفارة.

يترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد. الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

تألق محمد صلاح

وقاد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، المنتخب المصري لفوز كبير على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

وأحرز محمد صلاح هدف مصر الأول في الدقيقة 18، ثم أتبعه بهدف ثانٍ من ضربة جزاء بالدقيقة 21، قبل أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 48، قبل أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 68، ليرفع رصيده في المباراة إلى سوبر هاتريك، قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدف الخامس للفراعنة، ثم اختتم السداسية محمود تريزيجيه.

وحطم محمد صلاح، الأرقام القياسية مع منتخب مصر، حيث أحرز أول رباعية “سوبر هاتريك” في مسيرته مع الفراعنة، حيث سبق وأن سجل هاتريك بقميص مصر في شباك زيمبابوي بتصفيات كأس العالم 2014، قبل أن يسجل السوبر هاتريك الأول مع الفراعنة خلال مواجهة جيبوتي اليوم.

كما أحرز محمد صلاح ثاني سوبر في مسيرته الكروية سواء مع الأندية أو المنتخبات في المواجهات الرسمية، حيث سبق وأن سجل سوبر هاتريك بقميص ليفربول في شباك برينتفورد خلال موسم 2017-2018.

وارتفع رصيد أهداف محمد صلاح دوليًا إلى 53 هدفًا، في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر.

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