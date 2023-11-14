اتحاد الكرة يحفز الجماهير بهدية خاصة لحضور مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

منتخب مصر، حرص اتحاد الكرة المصري، على تحفيز عشاق وجماهير منتخب مصر من أجل الحضور إلى استاد القاهرة بعد غد الخميس من أجل دعم ومساندة الفراعنة في أولى مبارياته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي تجمعه أمام نظيره منتخب جيبوتي.

وطرح اتحاد الكرة هدية خاصة للجماهير التي ستحضر لمؤزارة الفراعنة في مباراة جيبوتي، حيث أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيتم السحب على عدد من التيشرتات الخاصة بالمنتخب الوطني موقعا عليها من جميع لاعبي الفريق.

Advertisements

عقد محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع زملائه في معسكر المنتخب الوطني، بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق التجمع الخامس، قبيل التوجه لملعب استاد القاهرة لخوض المران الأساسي للفريق إستعدادا لمواجهة جيبوتي بعد غد الخميس في الجولة الإفتتاحية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

صلاح يحفز لاعبيه

وكشف مصدر داخل معسكر منتخب مصر الوطني، أن محمد صلاح حرص في بداية حديثه مع زملائه اللاعبين، على تحفيزهم، مشيرا إلى أن التصفيات الحالية للمونديال هي الأخيرة أمام هذا الجيل لتحقيق حلم التأهل لبطولة كأس العالم 2026، خاصة أن أغلب لاعبي الجيل الحالي لم يشاركوا مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، كما فشلوا في التأهل لنسخة مونديال 2022 في قطر.

صلاح أكد لزملائه أنهم أمام فرصة ذهبية لحفر أسماءهم بحروف الذهب في سجلات الكرة المصرية، من خلال العمل بكل جدية من أجل التتويج ببطولة أمم أفريقيا 2024 التي تنطلق فعالياتها في كوت ديفوار بشهر يناير المقبل، خاصة أن البطولة تغيب عن الفراعنة منذ 13 عاما، حينما توج بها منتخب مصر في نسخة 2010 التي أقيمت في أنجولا.

صلاح يطالب زملاءه بالعمل الجماعي واحترام المنافسين

صلاح طالب زملاءه ببذل أقصى ما لديهم من روح وجهد خلال مواجهتي جيبوتي وسيراليون، والسعي لتحقيق الفوز بالمباراتين وحصد الست نقاط كاملة، لأنها ستكون الخطوة الأولى في تحقيق حلم المونديال وستمنح الفريق دفعة معنوية وثقة كبيرة قبل بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

وحرص محمد صلاح على التأكيد على زملاءه، بأن الفترة القادمة تتطلب أن يكون الجميع داخل صفوف المنتخب الوطني على قلب رجل واحد، كما شدد عليهم بضرورة إحترام جميع المنافسين، لأن كرة القدم لا تعترف بالأسماء، ولكن تعترف فقط بالجهد والعرق والعمل بروح الفريق.

دخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أمس الإثنين معسكرا تدريبيا في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، يتخلله مباراتين أمام كل من جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

قميص منتخب مصر، هدية اتحاد الكرة للجماهير، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس المقبل ١٦ نوفمبر الجاري وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة حصولها على حق بث مباريات جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المبايات التي تقام على ملعبه أو على ملعب الخصم.

القائمة النهائية لمنتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، صباح الخميس الماضي، القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبا محليا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتا جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات.

مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الأخير بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة: "لابد أن نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم أفريقيا".

موعد السفر إلى ليبيريا

وحدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم ١٧ نوفمبر موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.