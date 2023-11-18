رحلة ترفيهية بالمنطقة الأثرية بسقارة لأبناء جمعية أنقياء القلب (صور)

شاركت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة الأطفال ذوي الإعاقة من أبناء جمعية أنقياء القلب في زيارة للمنطقة الاثرية بسقارة للتعرف على محتويات المنطقة الأثرية وقضاء يوم ترفيهي.

وأشارت نائب المحافظ أن الفعالية تم تنظيمها من خلال الإدارة العامة للسياحة وشملت زيارة هرم الملك زوسر المدرج الشهير والاستكشافات الأثرية الحديثة للبعثة المصرية من توابيت وقطع أثرية.

كما استمع الوفد خلال الجولة إلى شرح مفصل عن تاريخ هذه التوابيت وهوية أصحابها.

ثم اختتم الوفد جولته في ريف البدرشين للاستمتاع بانشطة السياحة الريفية المختلفة.

وأعرب الاطفال عن انبهارهم الشديد وسعادتهم بما شاهدوه وتفاعلوا بشكل كبير مع الانشطة المختلفة بالريف المصري.

رافق نائب المحافظ ووفد الجمعية خلال الجولة عزة وهدان مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالجيزة، ومحمود شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.

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تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة بشأن تعريف مختلف فئات المواطنين بالمقومات السياحية والثقافية للمحافظة وتنظيم رحلات للأطفال من ذوي الإعاقة لإدخال البهجة على نفوسهم.