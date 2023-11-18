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رياضة

كل ما تريد معرفته عن ملعب مباراة منتخب مصر وسيراليون

ملعب مباراة مصر وسيراليون
ملعب مباراة مصر وسيراليون بالعاصمة الليبيرية، فيتو

منتخب مصر، يستعد ملعب صامويل كانيون دو، بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، لإستقبال مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمام نظيره منتخب سيراليون، المحدد إقامتها غدًا الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي أبرز المعلومات عن ملعب صامويل كانيون، الذي يحتضن مباراة مصر وسيراليون غدًا الأحد.

يحمل ملعب صامويل كانيون اسم رئيس ليبيريا الأسبق وهو من الملاعب العريقة في القارة السمراء حيث تم افتتاحه في عام 1986".

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تم تطوير ملعب صامويل كانيون دو في عام 2005، وغطيت أرض الملعب بالكامل بالعشب الصناعي، وتتسع مدرجاته إلى 35 ألف متفرج.

 

المدخل الرئيسية لملعب مباراة مصر وسيراليون، فيتو

 

وتستعرض فيتو 5 معلومات عن ملعب المباراة كالتالي:

5 معلومات عن ملعب مباراة منتخب مصر وسيراليون

ملعب صامويل كانيون دو الرياضي هو ملعب متعدد الاستخدام وغالبا ما يتم استخدامه لمباريات كرة القدم والرجبي.

يقع الإستاد في مينة مونروفيا عاصمة ليبيريا

تم بناء الملعب في سنة 1986

يسع الملعب لـ 35 ألف متفرج بحد أقصى

يعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض فيه منتخب ليبيريا مبارياته الدولية

 

طاقم تحكيم مباراة  مصر وسيراليون 

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مباراة منتخب مصر وسيراليون المقرر لها السادسة مساء غدا بليبيريا ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، إلى طاقم حكام من الكونغو الديمقراطية وهم:

جان جاك ندالا حكم ساحة
نابينا بليز سيبوتو حكمًا مساعدًا 
بونجيلي نجيلا مساعدًا ثانيًا 
كابانجا مالايا حكمًا رابعًا

 

محمد صلاح يجتمع بلاعبي المنتخب

وحرص محمد صلاح قائد منتخب مصر، على الاجتماع بلاعبي الفراعنة قبل الاستعداد لمباراة سيراليون والمحدد لها غدًا الأحد.

وشدد محمد صلاح على الالتزام داخل المعسكر وعدم اثارة أي أزمات  قبل مواجهة سيراليون الصعبة والتي ستقام على ملعب سيئ وهو ما يستدعي التركيز في اللقاء فقط من أجل تحقيق الفوز.

وتابع صلاح للاعبين:" نحن لاعبين كبار والجميع يحمل علينا آمال الصعود للمونديال ولا وقت لإثارة الأزمات والجميع هنا سواسية سواء شارك في المباراة أو كان على دكة البدلاء.

 

موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني، أمام نظيره منتخب سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، غدا الأحد الموافق 19 من الشهر الجاري، وتنطلق صافرتها في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون

ومن المقرر، أن تنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره سيراليون عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة، حيث حصلت الأخيرة على حقوق بث جميع مباريات الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 سواء المقامة داخل مصر أو خارج الديار.

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