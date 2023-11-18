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رياضة

مبابي يقود تشكيل فرنسا أمام جبل طارق في تصفيات أمم أوروبا

منتخب فرنسا، فيتو
منتخب فرنسا، فيتو

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة جبل طارق في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

وجاء تشكيل الديوك علي النحو التالي: 

تشكيل فرنسا أمام جبل طارق 

حراسة المرمي: ماينان 

خط الدفاع: كلاوس، توديبو، اوباميكانو، ثيو هيرنانيز 

خط الوسط: زير إيمري، رابيو 

خط الهجوم: كومان، جريزمان، مبابي، تورام 

 

 

 

إسبانيا أمام قبرص

أحرز لامين يامال الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة الخامسة وأضاف ميكل أويارزابال الهدف الثاني في الدقيقة 22 وسجل خوسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 28، بينما سجل كوستاس بلياس الهدف الوحيد لأصحاب الأرض قبرص في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة رفعت إسبانيا رصيدها إلى 18 نقطة قبل جولة من نهاية التصفيات بفارق نقطتين عن إسكتلندا التي تحتل المركز الثاني بـ16 نقطة بعد تعادلها مع جورجيا (2-2).

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جورجيا واسكتلندا

سجل خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الأول لمنتخب جورجيا في الدقيقة 15 قبل أن يعادل سكوت ماكتوميناي النتيجة لمنتخب اسكتلندا.

وأحرز خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لجورجيا في الدقيقة 57 قبل أن يعادل لورانس شينكلاند النتيجة في الدقيقة 90+3.

ورفعت جورجيا رصيدها إلى 8 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطتين عن النرويج الثالثة في الترتيب.

 

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