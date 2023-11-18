السبت 18 نوفمبر 2023
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رياضة

طائرة الزمالك تفوز على ألعاب دمنهور 3-0 في الدوري الممتاز

طائرة الزمالك، فيتو
طائرة الزمالك، فيتو

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره فريق ألعاب دمنهور بنتيجة 0/3،  في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري الممتاز. 

 

طائرة الزمالك وألعاب دمنهور في الدوري الممتاز

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/10
25/20
25/20

وحرص هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة على حضور المباراة لمؤازرة الفريق في افتتاح الدوري.

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ويتواجد فريق طائرة الزمالك في المجموعة الأولى بجانب أندية، الطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد وألعاب دمنهور.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع  فريق الطيران يوم الثلاثاء المقبل على صالة النادي الأبيض في الجولة الثانية للمجموعة.

يذكر أن طائرة الزمالك حقق الثنائية المحلية في الموسمين الماضيين بالفوز ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر.

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