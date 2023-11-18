لاعبو الزمالك يطالبون الإدارة بصرف مستحقاتهم المتأخرة

قال مصدر مسؤول داخل الزمالك إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، طالبوا الإدارة بدفع مستحقاتهم المتأخرة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار المصدر أن لاعبي الزمالك تلقوا أكثر من وعد من الإدارة الجديدة بصرف مستحقاتهم المتأخرة بعد الفوز في الانتخابات.

وتابع: لاعبو الزمالك تحدثوا مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول، من أجل الحديث مع الإدارة لصرف مستحقاتهم المتأخرة خلال الفترة القصيرة القادمة.

وواصل: رغم وعد اللاعبين في أكثر من مرة سابقة بصرف المستحقات المتأخرة إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم صرفها مما أثار غضب بعض اللاعبين.

ومن ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف إستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

تنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، تدريباته عصر اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في إستاد برج العرب بسبب انشغال إستاد القاهرة بتغير نجيلة الملعب في بداية الفترة الشتوية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.