حبس 12 متهما لارتكاب جرائم سرقة في أسوان والفيوم والجيزة ومطروح

أمرت النيابة العامة، بحبس 12 متهما بارتكاب جرائم سرقات متنوعة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في أسوان والفيوم والجيزة ومطروح.

كان قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، قد تمكن من ضبط تشكيل عصابي ضم (7 أشخاص "من بينهم 5 عملاء سيئي النية") تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة أسلاك الكهرباء ببعض المصانع وقضبان السكك الحديدية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب 2 واقعة بدائرة مركزى شرطة "إدفو – كوم أمبو".. تم بإرشادهم ضبط كمية من أسلاك الكهرباء وزنت 450 كيلو جرام محملة على دراجة نارية "تروسيكل"،كما تم ضبط (عدد من القضبان والفلنكات الحديدية – عدد 6 أعمدة جهد متوسط وزنوا 2 طن ) مُحملين على سيارتين خاصتين بأحدهم، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي.

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مديرية أمن الفيوم

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بمغافلة أحد الأشخاص وسرقة سيارته الملاكي وبداخلها المفتاح الخاص بها وهاتفه المحمول أثناء حدوث مشادة كلامية نشبت بينهم على أولوية المرور بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما.



مديرية أمن الجيزة

ضبط عاملين لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور لقيامهما بسرقة عدد من "الكابلات الكهربائية" خاصة ببرج إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" ( مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة القسم ) أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بشراء المسروقات المستولى عليها، وأرشد عنها بالمخزن الخاص به.



مديرية أمن مطروح

ضبط (تاجرين “خردة”، لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة العالمين بمطروح ) لحيازتهما داخل مخزنين ملكهما مهمات تابعة لإحدى الشركات بدائرة القسم تمهيدًا لبيعها.

وبمواجهتهما قررا بتحصلهما على المضبوطات من (بائع خردة – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وقررا علمهما بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

بمواجهة المتهم، اعترف بقيامه بسرقة المهمات المضبوطة بمخزنى المتهمان مستخدمًا دراجة "تروسيكل" خاصة به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.