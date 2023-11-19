الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 37 متهمًا بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و253 تاجر مخدرات

ضبط 37 متهمًا بأعمال
ضبط 37 متهمًا بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 4 تشكيلات عصابية ارتكبوا حوادث متنوعة في تجارة المخدرات والسرقات، و37 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و253 تاجر مخدرات بحوزتهم 181 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 38 فردًا محليَّ الصنع.

تحرير 67 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الداخلية تنظم دورات تدريبية في قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 26 ألف مخالفة مرورية وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

Advertisements

 

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.


عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قطاع الأمن العام إدارات البحث الجنائي الادارة العامة للمرور تجارة المخدرات وزارة الداخلية تشكيلات عصابية حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون عقوبة حيازة المخدرات

مواد متعلقة

تحرير 67 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

سرقة الكابلات الكهربائة والسكك الحديدية، الأمن العام يضبط 3 تشكيلات عصابية

ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه في الإسكندرية

سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وهيروين بالمرج والهرم

ضبط 2500 لتر مواد بترولية و8477 عبوة سجائر ومعسل لبيعها بأزيد من السعر في الأقصر

ضبط عناصر تشكيل عصابي لتقليد العملات الأجنبية والوطنية بأكتوبر

الأكثر قراءة

أكبر رئيس أمريكي وزوجته يعيشان أيامهما الأخيرة

مبابي يصل للهدف 300 بعد هاتريك منتخب فرنسا

بزيادة 33 جنيهًا، هذه الأسعار الجديدة للزيت والسمن الصناعي في الأسواق

طارق السيد يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة مستحقات فتوح في الزمالك

حقيقة تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة والجيزة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

استشهاد 13 فلسطينيا في قصف إسرائيلي وسط غزة، وصافرات الإنذار تدوي في جنين

سيناتور أمريكي يضع 6 شروط لمساعدة إسرائيل في حربها على حماس

ضبط 37 متهمًا بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و253 تاجر مخدرات

Advertisements

منوعات

المزيد

أكبر رئيس أمريكي وزوجته يعيشان أيامهما الأخيرة

أول تعليق من لاعب السكة الحديد على استشهاد والدته وأخته في العدوان الإسرائيلي على غزة

منشورات التغلب على خوارزميات فيسبوك، حقيقة أم خدعة؟

عمرو دياب بإطلالة مستوحاة من Prince Royce في حفل الإمارات (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 18-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-11-2023

ارتفاع سعر ساندوتش دومتي جنيهين

المزيد

انفوجراف

أحمد حلمي.. كيف قادته الصدفة إلى أول طريق النجاح؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية