السبت 18 نوفمبر 2023
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اقتصاد

المصري للتأمين يرصد تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات

علاء الزهيري رئيس
علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، فيتو

رصد  الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته هذا الاسبوع تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات، وهو أحد أكثر منتجات التأمين مناقشة والأقل فهمًا ويحمي هذا النوع من التأمين حقوق جميع الأطراف ويشكل درع حماية لحقوق المساهمين وخاصة في الشركات أو المؤسسات ذات حجم أعمال كبير

تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات

وتوفر وثيقة التأمين هذه التغطية لمسؤولية مديري الشركات غير الربحية والربحية والخاصة لحمايتهم من المطالبات التي قد تنشأ عن القرارات والإجراءات التي يتخذونها في حدود واجباتهم اليومية.

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نطاق الغطاء التأميني

1-    المؤمن عليهم

2-    تعويض الشركة

3-    تكاليف التمثيل القانونى

وكشفت  النشرة  التغطيات الإضافية للوثيقة وأيضًا الاستثناءات واستعرضت آلية عمل تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات 

حيث يتم مقاضاة المديرين لمجموعة متنوعة من الأسباب المتعلقة بأدوارهم في الشركة بما في ذلك:

●      الإخلال بالواجب الائتماني الذي يؤدي إلى خسائر مالية أو إفلاس

●      تحريف أصول الشركة

●      سوء استخدام أموال الشركة

●      الاحتيال

●      عدم الالتزام بقوانين مكان العمل

●      سرقة الملكية الفكرية وعدم احترام قوانين حماية المنافسة.

 

أهمية وجود تغطية تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات 

الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات تحتاج إلى هذا النوع من التأمين هي:

1.     تنفيذ عمليات المراجعة والعمليات الداخلية.

2.     توسيع المساءلة الفردية للمدراء والمسؤولين عن سوء الإدارة وعدم الإفصاح.

3.     التركيز المتزايد على دور المدراء غير التنفيذيين.

4.     زيادة الإفصاح والاتصال مع المساهمين والمجتمع.

5.    الحاجة إلى الإعلان عن مصادر الدخل التي قد تكون إما مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الالتزام بعمليات الترخيص ذات الصلة.   

 

ورصد المصري للتأمين مدة تغطية تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات والمستفديين منها وأيضًا تكلفتها والعملاء المحتملين لهذا النوع من التأمين وأنواع التغطيات التي تتضمنها الوثيقة.

كما أشارت النشرة إلى أهم الأسباب التي قد تنشأ عنها المطالبات والتطورات التي من المتوقع أن تطرأ علي وثيقة تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات حتي عام 2030.

وقد تعرضت النشرة إلى بعض الاحصائيات الخاصة بيانات السوق خلال الفترة السابقة والتطورات المتوقعة خلال السنوات القادمة فضلًا عن التحليل القطاعي والجغرافي لسوق وثيقة تأمين المديرين وأعضاء مجالس الإدارات.

وأشار الاتحاد المصري للتأمين إلى أن تأمين المديرين وأعضاء مجالس الإدارات وامثلة علي المطالبات التي قد تنشأ تحت مظلة الوثيقة وارتفاع قيم مبالغ التعويضات، يتضح لنا أهمية هذا النوع من التأمين للشركات واهمية التوعية به وبالمطالبات التي قد تنشأ عنه لأنه في كثير من الأحيان يمكن أن تكون القرارات والإجراءات التي يتخذونها المديرين في حدود واجباتهم موضع تساؤل قد يترتب عليه قيام العميل برفع دعوي قضائية ضد مديرين ومسؤولين الشركة بكونهم المسؤولين عن خسارة أرباحهم أو تعطيل أعمالهم.

وكان للجان الفنية في الاتحاد المصري للتأمين السبق في تطوير واعتماد وثيقة مسئولية المديرين   وأعضاء مجالس الإدارات من خلال اللجنة العامة للحوادث المتنوعة.

وإيمانًا من الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه صناعة حيوية مثل صناعة التأمين في  المساعدة في معالجة أو محاولة التخفيف من الآثار التي تنشأ عن مطالبات هذه الوثيقة، فقد تم إعداد هذه النشرة لإلقاء الضوء على إحدى التغطيات العالمية التي تعالج جزء من هذه المشكلات.

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