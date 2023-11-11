المصري للتأمين يناقش تأمينات أخطار البترول والطاقة

عقد الاتحاد المصري للتأمين، وذلك إستكمالًا للتعاون المثمر بين الشركة الأفريقية لإعادة التأمين Africa Re،من خلال إقامة سلسلة من ورش العمل برعاية الشركة الأفريقية لإعادة التأمين وذلك بهدف دعم وتطوير سوق التأمين المصرى، فقد تم عقد ورشة عمل تحت عنوان "تأمين أخطار البترول والطاقة" وذلك يومى 4، 5 نوفمبر 2023.. حيث قام بإلقاء المادة العلمية خلال ورشة العمل حسينة أندرياتسيميسيترا- مدير إدارة اكتتاب الأخطارالخاصة بالشركة الأفريقية لإعادة التأمين وذلك بحضور حوالى 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى ومن الهيئة العامة للرقابة المالية.

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فعاليات ورشة تأمين أخطار البترول والطاقة

وقام الدكتور طارق سيف – أمين عام الاتحاد المصرى للتأمين- بإلقاء كلمة الترحيب بالحضور وحرصهم على مشاركة خبراتهم في هذا الموضوع الهام مع السوق المصرى، وقد دعى الحضور إلى المشاركة الإيجابية في الورشة من خلال طرح الأسئلة التى تتراءى لهم أثناء عرض المادة العلمية.

وقام جمال صقر – المدير الاقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط – بالترحيب بالسادة الحضور معربًا عن سعادته بهذا التعاون المثمر بين الشركة الأفريقية لإعادة التأمين والاتحاد المصرى للتأمين، ومؤكدًا على أن شركته تحرص على رعاية مثل هذه الورش كجزء من مسئولية الشركة تجاه السوق المصرى والذى يعد أحد الأسواق الهامة لشركة أفريكا رى. كما قام سيادته بإعطاء نبذة مختصرة عن شركة أفريكا رى وعن التصنيف الذى حصلت عليه من كبرى هيئات التصنيف العالمية، واختتم كلمته مشيرًا إلى أن تأمين البترول والطاقة هو أحد فروع التأمين الهامة والمتشعبة والذى يندرج تحته العديد من التغطيات ولهذا كان لابد من إفراد ورشة عمل متخصصة لإلقاء الضوء على هذا الفرع الهام مشيدًا بما يتمتع به حسينة أندرياتسيميسيترا من خبرة في هذا المجال مما سيساهم فى تحقيق الغرض من ورشة العمل.

كما قام حسينة أندرياتسيميسيترا بالقيام بعرض المادة العلمية الخاصة بورشة العمل وذلك على النحو التالى:

أهمية البترول والغاز

قام حسينة بإعطاء ملخص عام حول أهمية البترول والغاز وإستخداماتهم في مجالات الحياة اليومية موضحًا أن المصريين القدماء بدأوا في إستخدام زيت قار النفط لتحنيط موتاهم منذ عام 3200 قبل الميلاد. ثم قام سيادته بتقديم الشرح التفصيلى على النحو التالى:

كيف يتكون البترول والغاز الطبيعى؟

يتكون البترول من بقايا العوالق والطحالب والنباتات وبقايا الحيوانات المدفونة في باطن الأرض والتي وُجدت قبل التاريخ منذ ملايين السنين، ودُفنت بكميات كبيرة في قاع البحر، أو البحيرة تحت ظروف نقص الأكسجين. تُدفن المواد العضوية المخلوطة بالطين تحت طبقات كثيرة من الرواسب على مدار الزمن الجيولوجي بعد جفاف البحار القديمة. وتتعرض المواد العضوية إلى مستويات عالية من الحرارة والضغط، مما يتسبب في تغييرها كيميائيًا وتحولها إلى بترول أو غاز طبيعي.

وأوضح أن هناك ثلاث مراحل تتعلق بالبترول والغاز وذلك على النحو التالى:

1. الاستكشاف

2. نقل خام البترول والغاز

3. معالجة البترول الخام وتصنيع المنتجات التي تستخرج منه مثل منتجات البتروكمياويات والبلاستيكات وغيرها من المنتجات.

ثم قام سيادته بشرح كل مرحلة بالتفصيل وذلك على النحو التالى:

1- التنقيب وتحديد مواقع تواجد البترول

تبدأ مرحلة التنقيب من خلال علماء الجيولوجيا والجيوفيزياء، وهم خبراء في علم طبقات الأرض، الذين يستخدمون معرفتهم بتكوينات الصخور للبحث عن المناطق المناسبة لوجود الحقول النفطية فيها. وفي الماضي، كان الجيولوجيون يحصلون على عينات من التربة عن طريق الحفر الضحل، تساعدهم في التنبؤ بموقع رواسب النفط، ومع التطور الحالي الذي شهد دخول التكنولوجيا والتصوير بالأقمار الصناعية وعلم الزلازل، بدأ الجيولوجين فى قياس التغيرات في جاذبية الأرض ومغناطيسيتها والتي تدلهم على وجود النفط تحت الأرض والتي قد تساعدهم في معرفة الكمية المتوقع استخراجها من هذه المنطقة.

2- التقييم

من خلال تلك المرحلة يتم تحديد كافة العمليات التي سيتم القيام بها والمعدات التي سيتم إستخدامها لإستخراج البترول.

3- حفر الآبار

يتم حفر الآبار وتركيب معدات استخراج البترول

4- الإنتاج

تهدف هذه المرحلة إلى:

§ جلب البترول إلى السطح

§ تجهيز السائل المستخرج لمرحلة التكرير.

من هم أصحاب المصلحة (الأطراف المعنية) فيما يتعلق بالبترول والطاقة؟

الحكومات: فهى التي تقوم بخلق البيئة التنظيمية لكل ما يتعلق بهذا النشاط

شركات البترول الوطنية: تعد أداه استراتيجية للحكومة في هذا المجال

شركات البترول العالمية: والتي تسعى إلى الاستثمار في المشروعات الكبرى

المقاولين: وهم من يقومون بتوفير المعدات اللازمة لعملية استخراج البترول

تأمين البترول والطاقة

أكبر أسواق التأمين في مجال البترول والطاقة

1- سوق لندن

§ يعد الموطن التقليدي لسوق التأمين البحرى

§ يتم من خلاله إكتتاب حوالي 60 إلى 65 من أعمال تأمين الطاقة العالمية

§ يضم نقابة لويدز.

2- السوق الاسكندنافية

ويضم النرويج والسويد وفنلندا والدنمارك ويتسم بتقديم الطاقات الاستيعابية في مجال البترول والطاقة.

3- سوق شمال أمريكا

4- السوق الأوروبية

§ غير معروف بالاكتتاب المباشرة في نشاط البترول والطاقة.

§ يعد موطن لكبرى شركات إعادة التأمين الرائدة (ميونيخ ري بألمانيا وسويس رى بسويسرا)

§ يقوم بتوفير الطاقة الاستيعابية لأسواق الاكتتاب المباشرعن طريق إتفاقيات إعادة التأمين.

5- سوق الشرق الأوسط/ الشرق الأقصى

والذى يتمتع بطاقة استيعابية قوية تساعد على الاكتتاب الناجح للأخطار.

عملية الاكتتاب لوثيقة تأمين البترول والطاقة

· تلقى الخطر

· طلب المعلومات

· التحليل الفنى للمعلومات

· تحليل شروط التغطية التأمينية

· تحديد الطاقة الاستيعابية

· تقديم الطاقة الاستيعابية للشركة

· تلقى طلب المؤسسة

· تحديد قسط التأمين

· تغطية اعادة التأمين

نطاق التغطية التأمينية

تشمل الأنشطة المغطاة بموجب الوثيقة ما يلى:

§ أعمال البناء والتصنيع

§ أعمال الشحن والتفريغ

§ النقل عن طريق البر أو البحر أو الجو

§ التخزين

§ القطر

§ أعمال التركيب والتوصيل و/أوالعمليات المرتبطة بها

§ الاختبارات وأعمال التشغيل والعمليات الأولية

§ أعمال الصيانة.

§ دراسات المشروعات والتصميم، وإدارة المشروعات واختبارها

§ مد الأنابيب وحفر الخنادق والتشغيل.

§ التأخر في بدء التشغيل

§ المسئوليات.

وقد تشمل الأنشطة المغطاة أيضًا العواقب الناتجة عن عمليات الحفر، ولكن فقط عندما يتم الإعلان عنها وموافقة شركات التأمين عليها.

وتعتبر الوثيقة بمثابة تأمين منفصل فيما يتعلق بكل مؤمن عليه رئيسى بموجب هذه الوثيقة دون زيادة حدود مسؤولية مكتتبي التأمين.

خصائص أخطارالبترول والغاز

§ عالية القيمة

§ في كثير من الأحيان تكون طويلة الأجل

§ تركز الأخطار بشكل كبير

§ عدد وثائق التأمين قليل نوعًا ما

§ ارتفاع قسط التأمين

§ نوع الأعمال يتسم بشدة الخطورة.

دور وسيط التأمين في اكتتاب البترول والطاقة

§ تحديد الأخطار

§ اختيار شركة التأمين

§ الحصول على وثيقة التأمين

§ تحصيل قسط التأمين من العميل وسداده لشركة التأمين

§ إنفاذ أي ملاحق متعلقة بالوثيقة

§ ويجب على الوسطاء التابعين للويدز التأكد من الالتزام بالمتطلبات التى وضعتها هيئة اللويدز.

وسيط التأمين وإسناد الأخطار

§ إسناد الأخطار

§ يتم إسناد الأخطار فى السوق عن طريق الإشعار الخاص بالوسيط "Brokers Slip".

§ يحدد الاشعار التفاصيل الأساسية للأخطار والتي يتم ذكرها بشكل نمطى.

§ تم إجراء المفاوضات الأولية مع أحد الشركات الرائدة فى السوق.

§ تأكيد قبول التغطية من خلال التوقيع على الاشعار.

دور إعادة التأمين في تأمين البترول والطاقة

§ توفير تغطية لأسواق الاكتتاب المباشر من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية الخاصة بهم.

§ وتقوم بعض شركات التأمين المباشر الدولية بأعمال إعادة التأمين أيضًا.

دور المعاين / مسوى الخسارة في تأمين البترول والطاقة

§ تحديد مسؤولية المكتتب.

§ تحديد سبب الخسارة

§ تحديد حجم المطالبة

§ تحديد حقوق الطرف الثالث

من الذى يقوم بشراء تأمين البترول والطاقة؟

§ شركات البترول.

§ المقاولون.