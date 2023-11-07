الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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اقتصاد

المصري للتأمين يستعرض المنح الخاصة للماجستير مع مع هيئة Chevening

علاء الزهيري رئيس
علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، فيتو

نظم الاتحاد المصري للتأمين أمس لقاء مع هيئة Chevening المسئولة عن المنح الدراسية بالمملكة المتحدة، لتقديم عرض عن المنح الخاصة بدرجة الماجيستير في الدراسات الاكتوارية بحضور عدد من العاملين بشركات التامين المصرية.

 

وجاءت هذه الندوة بعد قيام الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية باقتراح بدء التعامل مع هيئة Chevening، وذلك تأكيدا لدور الهيئة في تقديم كل الامكانيات لزيادة عدد الإكتواريين في مصر.

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أهمية الدراسات الاكتوارية للسوق المصري

وقد أفتتح  علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد اللقاء بالإشارة إلى أهمية الدراسات الاكتوارية للسوق المصري وأشاد بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الدراسات الاكتوارية، وأشار إلي البروتوكول الذى تم توقيعه بين الاتحاد المصري للتأمين وجامعة القاهرة لدعم 40 من طلبة الدراسات الاكتوارية خلال دراسة البكالوريوس في العلوم الاكتوارية، بالإضافة إلى دعم الاتحاد لطلبة الدراسات العليا سواء من خلال برنامج Chevening  أو المعاهد الدولية التي تقدم شهادات مهنية.

 

وقامت  نفين شرف مديرة برنامج Chevening في السفارة البريطانية بجمهورية مصر العربية بعرض متكامل عن أسلوب التقديم والالتحاق بالمنحة الدراسية.

 

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وأشارت إلى مميزات الدراسة من خلال منح Chevening وأهمها الاعتراف العالمي والمصري بالدراسة بالجامعات المتوفرة من خلال البرنامج، كما استعرضت الإجراءات المطلوبة للتقديم المنحة وشروطها، والتي تغطى كامل تكلفة الدراسة بالإضافة إلى تكاليف المعيشة والسفر، وأشارت إلى طبيعة التنوع الثقافي بالجامعات البريطانية وهو ما يساعد الطلبة على الاندماج بالجامعات البريطانية.

كما أجابت  نفين عن تساؤلات الحضور حول أفضلية الجامعات وأسلوب التعامل مع الجامعات وشروط القبول بها وأسلوب الدراسة.

 

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