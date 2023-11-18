جراج سيارات، مكان مفضل للراغبين في التخلص من حياتهم بأمريكا
للمرة الثالثة في أقل من عام واحد، أعلنت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية أنّ رجلًا عشرينيًا، تخلص من حياته في جراج السيارات المكشوف الخاص بمنتزه "آنهايم"، التابع لـ"ديزني لاند" الذي تم افتتاحه عام 2019.
اتصال استغاثة
ونشرت مجلة "ديدلاين" عن مصدر في الشرطة أن مركزها القريب من المنتزه، تلقى ليل الأربعاء اتصال استغاثة، يُبلغ عن قيام رجل بالتخلص من حياته بالقفز من مبنى "بيكسار بالز"، الذي يتكون من 6 طوابق باتجاه الجراج.
وقال المتحدث باسم مكتب عمدة المقاطعة إن الطبيب الشرعي للمنطقة تمكن من تحديد اسم الرجل المُتوفى وعمره.. وفي المقابل، لم تكشف المزيد من التفاصيل حول سبب التخلص من الحياة، واكتفى بتعليق مختصر يفيد أن "التحقيقات مستمرة".
بيان حول الحادث
ولم يصدر عن مسئولو "ديزني لاند" بيانًا حول الحادث، أفاد شهود عيان بأنّ الشرطة أغلقت جزئيًا مبنى انتظار جراج السيارات. ووفق شهود عيان، طلب ضبّاط الشرطة من جميع المتنزهين التوجه إلى منازلهم بالباصات والقطارات، وترك سياراتهم المركونة في موقع الحادثة.
وجاء تخلص إدواردز من حياته بعد حوالى 9 أشهر على وفاة مارني شوينفيلد (46 عامًا)، بعد السقوط من "هيكل ميكي والأصدقاء" خلال فبراير 2022.. وفي ديسمبر 2021، سقط من نفس المبنى الخمسيني كريستوفر كريستنسن.
هيكل "Mickey and Friends"
من جانبها، أرجعت الشرطة موتهما إلى التخلص من الحياة، وليس السقوط، حيث تمَّ استخدام هيكل "Mickey and Friends"، وهو أحد من أكبر الهياكل في الولايات المتحدة، 6 مرات للانتحار منذ العام 2000، حيث أقدم المنتحرون على القفز من أعلى الهيكل باتجاه جراج السيارات المكشوف الواسع في منتجع "ديزني لاند".
وكشفت الشرطة نقلًا عن مراكز الصحة النفسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد سنويًا أكثر من 47 ألف حالة وفاة انتحارًا، حوالى 2% منهم يتخلصون من حياتهم بالسقوط من المباني.
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