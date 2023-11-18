السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

جدل جديد حول "أبو الهول"، دراسة حديثة تزعم أن الرياح السريعة "نحتت" التمثال

تمثال أبو الهول،
تمثال أبو الهول، فيتو

 تمثال أبو الهول أحد أضخم وأبرز التماثيل في العالم، ويصل طوله إلى 73.5 متر، أما عرضه فيبلغ 19.3 متر، في حين يبلغ طول الأرجل الأمامية حول 15 مترًا، ويصل ارتفاع أبو الهول من سطح الأرض حتى قمة رأسه ما يقارب 20 مترًا.

"أبو الهول" مغمض العينين

 وتكاد لا تتوقف الأساطير والروايات التي تطلق حول تمثال "أبو الهول"، على مدار تاريخه الممتد لما يزيد على 4 آلاف عام.. فقبل سنوات تم تداول صور وفيديوهات تظهر التمثال، وهو مغمض العينين على غير عادته المعروفة منذ آلاف السنين، مما أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة.

Advertisements

ومؤخرا، زعمت دراسة حديثة أن تمثال أبو الهول لم يكن من الممكن نحته بأيد بشرية، بل بفضل الرياح السريعة.

ظهور تمثال أبو الهول

 إلى ذلك، قال عالم الفيزياء التجريبية والرياضيات التطبيقية في جامعة نيويورك الأمريكية، ليف ريستروف: "النتائج التي توصلنا إليها تقدم قصة أصل محتملة لكيفية ظهور تمثال أبو الهول".

وأوضح "ريستروف": "تجاربنا المعملية أظهرت أن الأشكال التي تشبه أبو الهول من المرجح أنها تكونت في الواقع من المواد التي تتآكل".

فكرة فاروق الباز

 من جانبهم، يرى خبراء آخرون أن الرياح قد تكون ساعدت في تشكيل تمثال أبو الهول، وتعود هذه الفكرة تحديدًا إلى العالم المصري فاروق الباز، الجيولوجي السابق في وكالة "ناسا".

فقد أكد الباز عام 2001: "من المرجح أن المهندسين القدماء اختاروا إعادة تشكيل رأس التمثال على صورة ملكهم، كما أعطوه جسمًا يشبه الأسد، مستوحى من الحيوانات".

وقال فاروق الباز: إن تآكل التمثال مستمر إلى اليوم، وإنه من دون فهم عميق لتأثيرات الطبيعة فإن عجائب الآثار المصرية لم تكن لتنجو لفترة طويلة من بيئتها القاسية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تمثال أبو الهول مواقع التواصل الاجتماعي الرياح السريعة جامعة نيويورك الأمريكية العالم المصري فاروق الباز الجيولوجي السابق في وكالة ناسا

مواد متعلقة

أبو الهول، رواية جديدة للكاتب أحمد مراد يطرحها قريبا

رؤية أبو الهول والأهرامات، رحلة تعليم طفلة صينية اللغة العربية حبا في زيارة مصر

الأكثر قراءة

مقتل الجنرال الدموي يصيب إسرائيل بالصدمة، عزرا ياشين المحرض على إبادة العرب

بعد استبعادهم، قرار جديد من فيتوريا لعودة الثلاثي للمنتخب مرة أخرى

الاتحاد الأوروبي يكشف الجهة الوحيدة القادرة على حكم غزة بعد الحرب

اللقطات الأولى من موقع انفجار سيارة محملة بأنابيب الغاز في الغربية بعد عمليات التبريد

الاحتلال يبدأ إخلاء مستشفى الشفاء في قطاع غزة

مصرع وإصابة 14 شخصًا في تصادم على طريق إسكندرية الصحراوي

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم

رئيس الوزراء: ثلثي مساعدات قطاع غزة قادمة من مصر (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

جدل جديد حول "أبو الهول"، دراسة حديثة تزعم أن الرياح السريعة "نحتت" التمثال

قانون لمنع أكل لحم الكلاب في كوريا الجنوبية

ارتداها في معركة واترلو، 650 ألف دولار سعر قبعة نابليون

هبوط يحبس الأنفاس لأول طائرة دريملاينر تصل القارة القطبية الجنوبية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 18-11-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 18-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 إجراءات يجب اتخاذها لترشيد استهلاك المياه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب القهوة في المنام وعلاقته بتحسن العلاقة الزوجية وزيادة الرزق

من أذكار الصباح.. 25 دعاء تبدأ بها يومك تضمن لك خيري الدنيا والآخرة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية