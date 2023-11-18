جدل جديد حول "أبو الهول"، دراسة حديثة تزعم أن الرياح السريعة "نحتت" التمثال

تمثال أبو الهول أحد أضخم وأبرز التماثيل في العالم، ويصل طوله إلى 73.5 متر، أما عرضه فيبلغ 19.3 متر، في حين يبلغ طول الأرجل الأمامية حول 15 مترًا، ويصل ارتفاع أبو الهول من سطح الأرض حتى قمة رأسه ما يقارب 20 مترًا.

"أبو الهول" مغمض العينين

وتكاد لا تتوقف الأساطير والروايات التي تطلق حول تمثال "أبو الهول"، على مدار تاريخه الممتد لما يزيد على 4 آلاف عام.. فقبل سنوات تم تداول صور وفيديوهات تظهر التمثال، وهو مغمض العينين على غير عادته المعروفة منذ آلاف السنين، مما أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة.

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ومؤخرا، زعمت دراسة حديثة أن تمثال أبو الهول لم يكن من الممكن نحته بأيد بشرية، بل بفضل الرياح السريعة.

ظهور تمثال أبو الهول

إلى ذلك، قال عالم الفيزياء التجريبية والرياضيات التطبيقية في جامعة نيويورك الأمريكية، ليف ريستروف: "النتائج التي توصلنا إليها تقدم قصة أصل محتملة لكيفية ظهور تمثال أبو الهول".

وأوضح "ريستروف": "تجاربنا المعملية أظهرت أن الأشكال التي تشبه أبو الهول من المرجح أنها تكونت في الواقع من المواد التي تتآكل".

فكرة فاروق الباز

من جانبهم، يرى خبراء آخرون أن الرياح قد تكون ساعدت في تشكيل تمثال أبو الهول، وتعود هذه الفكرة تحديدًا إلى العالم المصري فاروق الباز، الجيولوجي السابق في وكالة "ناسا".

فقد أكد الباز عام 2001: "من المرجح أن المهندسين القدماء اختاروا إعادة تشكيل رأس التمثال على صورة ملكهم، كما أعطوه جسمًا يشبه الأسد، مستوحى من الحيوانات".

وقال فاروق الباز: إن تآكل التمثال مستمر إلى اليوم، وإنه من دون فهم عميق لتأثيرات الطبيعة فإن عجائب الآثار المصرية لم تكن لتنجو لفترة طويلة من بيئتها القاسية.