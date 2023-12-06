سعيد الأرتيست لـ فيتو: تعاونت مع صباح ووردة وكارم محمود.ووصلت للعالمية ولا أفكر في الاعتزال..والطبلة أهم آلة موسيقية..وأزمتي مع شاكوش انتهت

يمتلك ضابط الإيقاع سعيد الأرتيست سيرة فنية مميزة بدأت قبل أكثر من 40 عامًا، تعاون فى بداياته مع نجوم عصره من المطربين والمطربات مثل: صباح وفايزة أحمد ووردة وطلال مداح وكارم محمود وغيرهم.

كان عضوا فى عدد من الفرق الموسيقية البارزة فى مصر، من أبرزها: فرقة هانى مهنا، وفرقة خالد فؤاد، وضع إيقاع عدد من الأفلام السينمائية المهمة مثل: “الراقصة والسياسي” و"قبضة الهلالي" و"على يا ويكا".

تجاوزت شهرته المحلية، حتى أنه تم تصميم طبلة باسمه وتم تسويقها عالميا ووصل ثمنها إلى 1200 يورو.

وأسس فرقته الخاصة التى طاف بها عددا من الدول العربية والأوروبية، وأحيا حفلات فى دار الأوبرا المصرية ودار أوبرا مسقط وغيرهما وشارك فى مهرجانات دولية، كما ألقى المحاضرات فى عدد من المعاهد الفنية، ونال لقب أفضل عازف فى العالم فى العام 2013.



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وفى هذا الحوار تحدث سعيد الأرتيست لـ"فيتو" عن جانب من أسراره وكواليس حياته وأزمته الأخيرة مع حسن شاكوش والطفرة التي حققها مصطفى كامل فى نقابة الموسيقيين وتفاصيل أخرى. وإلى نص الحوار:

فى البداية، ما هو سر حب سعيد الأرتيست للطبلة؟

أنا فى الأساس من عائلة موسيقية، وأشقائى يعزفون على آلات موسيقية عديدة، وأحببت آلة "الطبلة" من عازفين كبار بمنزل العائلة.. وتعد الطبلة هى أكثر آلة شدتنى إليها. وبدأت العزف فى سن السابعة من عمرى وحرصت على التطوير من نفسى، لدرجة أنى كنت انام والطبلة إلى جانبى، وعندما كبرت عرفت أنها أهم آلة فى أي موسيقى لأنها تمسك الزمن والميزان.

حدثنا عن كواليس أول مشاركة لك فى حفل موسيقى وعن لقائك الأول بالفنانة صباح؟

بداياتى كانت فى الإسكندرية، وحققت وقتها نجاحا كبيرا من خلال تعاونى مع عدد من المطربين، ثم انتقلت إلى القاهرة وبدأت مشوارى الفنى مع الموسيقار إبراهيم الراديو، وأول حفل لى كان مع المطربة صباح بمصاحبة فرقة هانى مهنا، ووقتها كنت سعيدا للغاية لمشاركتى فى حفل صباح، وإحساسى وقتها لا يوصف، ثم تعاونت مع فايزة أحمد، والفرقة الماسية وعدد من نجوم الوطن العربى.

هل سامحت حسن شاكوش بعد تصريحاته عن عازفي الإيقاع؟

بالطبع سامحته لأن وقت أزمة تصريحاته حصلنا على حقنا وأوقفناه عند حده، ولأن شعبة عازفى الإيقاع أكبر شعبة فى نقابة المهن الموسيقية، ولن نسمح بإهانة أي عازف ينتمى إلى هذه الشعبة.

ما رأيك فى دور مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية تجاه شعبة عازفى الإيقاع؟

مصطى كامل بذل جهدا كبيرا، ونجح فى تطوير النقابة، بالإضافة إلى أنه عمل على رفع المعاشات، وساعد موسيقيين كثر، وهناك عدد من العازفين حصلوا على حقوقهم فى ولايته.

انتشر منذ فترة تصريح منسوب لك على أنك تنوي الاعتزال ما حقيقة الأمر؟

تصريح اعتزالى غير صحيح، وأمنية حياتى أوصلها للعالمية، والحمد لله قطعت شوطا كبيرا فى ذلك.

ما سر إطلاق لقب ملك الطبلة على سعيد الأرتيست؟

تم إطلاق ألقاب كثيرة وعديدة علىّ مثل (ملك الطبلة وطبال العرب وچنيرال الطبلة) وألقاب كثيرة أخرى من المايستروهات والمطربين، لأنى اجتهدت وصنعت مدارس فى مصر والعالم ومنها في دار الأوبرا المصرية وأوبرا الإسكندرية، وغيرت الشكل وارتقيت بالطبلة لأنى كنت أريد أن أغير مفهوم الجمهور عن هذه الآلة الموسيقية؛ لأنها دائما مرتبطة بالراقصة، وأنا غيرت هذه الفكرة، “أنا النهاردة عندى ١٠٠ طالب وطالبة مهندسين ودكاترة”.

ما قصة الطبلة المنتشرة فى العالم ومصنوعة مخصوص باسمك؟

كان هناك صانع يونانى يزور مصر لكى يشترى جميع شرائط الكاسيت الموجودة بالأسواق، وكان يرى اسمى على كل شريط، حيث كان يكتب عليها "إيقاعات شرقية سعيد الأرتيست" فى كل الألبومات، و"أجمل صوت طبلة سعيد الأرتيست"، كنت مشهور جدا، وعمل طبلة ماركتها باسمى بـ ماء الذهب، وأهدانى إياها فى مصر، وطلب منى أنه يبيعها باسمى في العالم كله، وثمنها ١٢٠٠ يورو، وكانت أغلى طبلة تُباع.

هناك جدل كبير على أن الطبلة فى الأساس آلة موسيقية تركية وليست مصرية، ما تعليقك على هذا الأمر؟

الطبلة أساسا آلة موسيقية مصرية منذ أيام الفراعنة، وهناك صور كثيرة لآلات إيقاعية على جدران الفراعنة، وكان يطلق على الطبلة فى البداية "الحُق"، لأن عازف الطبلة كان اسمه الحقاق، وكلمة "الحُق" جاءت من الوزن، وهو ممسك للميزان، فقائد التيمبو للفرقة يكون الميزان فى يده.

هل فعلا جلد السمك يدخل فى صناعة الطبول؟

نعم حقيقة، جلد السمك يدخل فى صناعة الطبل من نوع سمك معين، وهو «الدوقمان» الموجود فى نيل الصعيد، وهناك عدة دول فى العالم تأتي إلى مصر من أجل شراء هذا النوع من السمك من أجل صناعة الطبلة.

